Жилищное строительство: Лидеры среди отстающих

По итогам 9 месяцев наибольшие темпы роста жилищного строительства наблюдаются в Хабаровском крае, Сахалинской области и Еврейской автономной области.

По информации Хабаровского крайкомстата, за это время в крае организациями всех форм собственности и населением построены 824 новые квартиры общей площадью 68,1 тыс. квадратных метров. Это составляет 137,7 % к уровню 9 месяцев прошлого года.

В то же время темпы роста объемов жилищного строительства в Приамурье в частности и округе в целом недостаточны для удовлетворения потребностей населения. Спад объемов ввода жилья произошел в Республике Саха (Якутия), в Амурской и Камчатской областях. Практически свернуто строительство в Магаданской области и Корякском автономном округе. Об этом шла речь на совещании в полпредстве с участием представителей администраций краев и областей, а также руководителей строительных компаний Дальнего Востока.

На Дальнем Востоке в очередях на получение жилья стоят 195 тыс. семей. В улучшении жилищных условий нуждаются 32 % населения. На сегодняшний день в округе на одного человека ежегодно строится около 0,12 кв. м жилья (в России - 0,25 кв.м.) За прошедший год улучшили жилищные условия 14,2 тыс. семей, или 7,3 % нуждающихся.

Комментируя ситуацию, полномочный представитель Президента России в ДВФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ заявил, что большинство городов региона имеют устаревшие генеральные планы. В ряде субъектов федерации Дальнего Востока нет разработанных механизмов предоставления технических условий на подключение объектов строительства к инженерным коммуникациям.