Находкинцы не хотят "светиться" при покупке нового жилья

Пока участники строительного комплекса сетуют на отсутствие решений вопросов ипотечного кредитования жилищного строительства в масштабах страны, в отдельно взятых городах Приморья уже начинает накапливаться первый опыт в этой сфере. К примеру, в Находке, где по такой схеме строительство нового 30-квартирного дома заканчивает ОАО "Строитель-43". О том, как это получается, рассказывает генеральный директор компании Сергей ШЕЛУПАЙКО.

- Сергей Николаевич, почему именно ипотека?

- Привычная схема строительства жилья с долевым участием, как выяснилось, имеет множество недостатков. Зачастую бывает так, что некоторые дольщики "выдыхаются", теряют способность финансировать работы, и возведение жилья затягивается на более длительный срок. За это время цены вырастают, что приводит к необходимости пересматривать договор в сторону увеличения стоимости квадратного метра жилья. Вот и возникают претензии к генподрядчику, решать которые приходится в судебном порядке. В Находке опыт строительства при долевом участии имеет массу негативных моментов. Так, гибель руководителя компании "ВостокТрансинвест", по одной из версий, связана именно с "разборками" вокруг строительства жилья. При достройке монолитного дома в МЖК дольщики также не получили ранее оговоренное число квартир, которые были проданы тем, кто назначил большую цену. Судебные тяжбы идут до сих пор.

Мы пошли по другому пути. Ипотечный метод позволяет возводить жилье на свои средства и предлагать готовый продукт по окончательно сложившейся цене. Клиенту не нужно ждать - он получает готовое жилье сразу. Учитывая, что жилой дом по Северному проспекту небольшой - всего 30 квартир, мы решили попробовать. Нами был заключен договор ипотечного строительства с Находкинским отделением Сбербанка. Первые деньги были получены под залог имущества акционерного общества. А дальше мы оценивали и регистрировали незавершенное строительство, которое также становилось залогом, под который получали очередную ссуду. Хотя процесс этот отнимает много времени и средств, поскольку приходится обходить массу инстанций: БТИ, управление архитектуры, центр регистрации, нотариуса, но от этого никуда не денешься.

- И что стоит дом построить?

- Строительство дома по такой схеме обходится нам в 14 % годовых. При этом у нас есть договоренность с банком, что потенциальные покупатели жилья, не имеющие всей суммы на покупку квартиры, могут взять кредит в банке под 17-18 % годовых и на срок до пяти лет. При этом риск для банка исключен: до полного расчета с банком квартира будет обременена и ее покупатель не будет вправе ею распоряжаться. Мы в свою очередь, получая деньги с продажи квартир, обязаны направлять их в первую очередь на погашение кредита.

Окончательно дом будет готов в марте. К этому времени определится и стоимость квартир. Ориентировочно цена квадратного метра составит 17-18 тыс. руб. Сегодня вести расчет в долларах, что, в общем-то было привычно, не приходится. Курс валюты неустойчив, по сравнению с прошлым годом доллар упал на 10 %, в отличие от цен, которые заметно подросли: топливо - на 30-40 %, металл - почти на 50 %, цена его поднялась до 22 тыс. - 25 тыс. руб. за тонну.

- Немного об аукционе, который мог бы быть.

- Действительно, в середине декабря мы хотели провести аукцион, выставив на него все 30 квартир. На мой взгляд, это наиболее цивилизованный способ продажи. Тем более что, по предварительной информации, за неполный месяц в среднем к нам обратились более 200 человек, желающих купить элитное жилье. К сожалению, аукцион не состоялся, поскольку ни один человек не внес задаток - 20 % от стоимости квартиры - и не оформил заявку на участие в нем. Клиентов не убедил даже такой аргумент: если они не выигрывают, деньги возвращаются в течение трех банковских дней.

Сегодня у нас есть покупатели, готовые отдать всю сумму сразу (к примеру, за двухкомнатную квартиру площадью 74 кв. м - в пределах 1,5 млн руб.). Но они предпочитают обходиться без аукциона. И одна из основных причин, по которой это происходит: люди не хотят "светиться". Возможно, причиной также является и то, что сегодня "товар" не готов полностью. Мы предполагали завершить строительство до конца года, но, к сожалению, на месяц отстаем. Возникли некоторые проблемы, связанные с новизной конструктивных решений этого дома. Вообще, здесь много того, что применяется впервые.

- Что вы имеете в виду?

- Оригинальный проект дома разработан находкинской проектной организацией "Приморпроект", проект фасада и мансардного этажа выполнен Дальневосточной проектно-архитектурной компанией (Владивосток). В цокольном этаже находятся два помещения под офисы, которое планируется продать либо сдать в аренду на правах долгосрочной аренды. Верхний этаж - мансардный, квартиры здесь в двух уровнях. Дом утеплен современным высокоэффективным пенополистиролом, облицован краспанколором, так что стены дома не пропускают влагу и не промерзают, что особенно актуально для приморского климата.

Дом уникален еще и тем, что в каждой квартире кроме электросчетчиков, счетчиков холодной и горячей воды будут установлены и теплосчетчики, причем регулировку температуры в комнатах смогут делать сами жильцы. Они будут платить за фактически потребленное тепло, и, по предварительным подсчетам, в 2,5-3 раза меньше, чем платили бы без приборов учета тепла.

Мы пошли еще дальше. Закончив строительство дома, мы не собираемся передавать его в эксплуатацию ни одному из подразделений жилкомхоза. Эти функции берет на себя ОАО "Строитель-43".