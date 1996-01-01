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Промышленность Хабаровска задумала расти
Промышленные предприятия Хабаровского края в 2010 г. планируют увеличить портфель заказов и объем продукции, - сообщил заместитель министра промышленности, транспорта и связи правительства края Сергей ИВАШКИН. Об этих положительных прогнозах министерство проинформировали директора наиболее значимых заводов, включая КнААПО, Амурский судостроительный и Хабаровский судостроительный заводы, "Дальэнергомаш", Амурский кабельный завод. Планируют директора рост и по гражданским контрактам. Заводы готовятся к набору или уже набирают дополнительных специалистов.
"Особенно радует Амурский кабельный завод, - сказал Сергей Ивашкин, - предприятие прорабатывает вопрос о производстве гражданского авиационного кабеля. Для этого требуется серьезная модернизация производства. Речь идет о крупных инвестициях и упорной, кропотливой работе. Но в результате, возможно, в крае появится реальный претендент на кооперацию с комсомольскими авиастроителями. Пока до уровня КнААПО еще никто не дотягивается".
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