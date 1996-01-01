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"Профмарка" аттестовала индустрию развлечений
12 февраля в кафе-клубе Placebo в рамках Торжественной церемонии награждения были подведены итоги народного голосования очередного этапа Профессионального регионального отраслевого конкурса "ПРОФМАРКА 2009: Индустрия развлечений".
Уже на этапах подготовки этого голосования оргкомитет пришел к выводу, что рынок индустрии развлечений не исследовался практически с момента его зарождения в Приморском крае. Так что полученные в ходе конкурса "ПРОФМАРКА" данные можно считать отправной точкой для дальнейшего изучения этого рынка.
Голосование в категории "Индустрия развлечений" проходило с 15 декабря 2009 года по 15 января 2010 года на портале "Профрегион.ру". На суд приморскому потребителю были представлены свыше 110 претендентов на звание "лучшего". Участники голосования были разбиты на 21 номинацию, наиболее полно и точно охватывающую все сферы индустрии: это клубная и ресторанная культура, концертные площадки, кинотеатры, крупнейшие ежегодные события, праздничные агентства, экстремальный спорт, развлекательные СМИ и интернет-порталы и другие.
"Индустрия развлечений - одна из самых динамично развивающихся отраслей в мире. При этом во всем мире она жестко интегрирована в другие отрасли, а потому подвержена меньшим воздействиям внешних экономических негативных факторов. Например, в США развлечения неразрывно связаны со СМИ, а в Европе - с туризмом. Если бы приморская индустрия развлечений была неразрывно взаимосвязана со СМИ по "североамериканскому типу", одиночное противостояние владельцев развлекательных заведений, например, с пожарными надзорными органами было бы менее болезненным", - считает руководитель проекта "ПРОФМАРКА" Владимир НИКИТЕНКО.
Тем не менее приморский бизнес за последние несколько лет в корне изменил представления потребителя о развлечениях, сформировал культуру проведения досуга, чем заслужил народную любовь и признание.
В номинации "Лучший кинотеатр" призовые места заняли: "золото" - кинотеатр "Океан", "серебро" - New Wave Cinema, "бронза" - "Уссури". "Лучшим ночным клубом: живой звук" стал "BSB", второе место - клуб "Арена", третье - "Забриски Поинт". В номинации "Лучший развлекательный портал" лидеры - Geometria.Ru, NightParty.Ru, cайт города VL.ru. (полный список обладателей наград "ПРОФМАРКА 2009" можно посмотреть на сайте Profmarka.ru).
"В отличие от хабаровского рынка развлечений, где исследования проводятся с завидной регулярностью, а потому отрасль развивается с математической точностью, предприниматели Приморья инвестируют средства в эту отрасль на интуитивном уровне. Мы очень надеемся, что полученные нами данные будут полезны приморским бизнесменам и станут основой для дальнейшего изучения этого рынка, а те, кого потребитель счел лучшими, станут профессиональными ориентирами для более слабых игроков рынка", - подытожила координатор проекта Ольга ФЕФЕР.
Досье"Профмарка" - это региональный профессиональный отраслевой конкурс, организованный в 2009 году. Основная цель конкурса - выявить региональные бренды, сформировавшие у потребителя мнение о себе, как о "лучших среди аналогичных". Вот почему оценка торговых марок происходит не на основе экспертных оценок, а благодаря главной аудитории любого бренда - потребителей товаров и услуг. Конкурс проходит непрерывно в течение года. Организаторами Конкурса являются Портал по поддержке предпринимательства "Профрегион.ru", "ПР Группа Фефер" и инвестиционная компания "IT Invest Group".
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