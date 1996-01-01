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Даешь "Азию"!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Крупнейший на востоке России оптово-розничный торговый комплекс "Азия" планируется построить в Хабаровске. Возводится он будет на средства китайского инвестора и по окончании срока аренды полностью станет муниципальным.

Предполагается, что в феврале 2005 года на строительной площадке будущего торгового монстра "Азия" будет запущена собственная экологически чистая электрическая котельная, а к лету кроме просторных павильонов на территории рынка появятся кафе на 600 мест, две автостоянки на 800 машин, склады.

По окончании строительства рынок позволит создать комфортные условия для 1,5 тысячи "челноков".

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