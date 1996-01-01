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Селяне получили около миллиарда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За год 988,5 млн руб. выплачено селянам Приморья из федерального и краевого бюджетов на развитие сельского хозяйства. Большая часть средств - 645,8 млн руб. - приходится на краевой бюджет.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, объем выплаченных средств федерального бюджета вырос на 27,5% к уровню 2008 г. Государственная поддержка предоставлена 1 374 предприятиям сельского хозяйства. Отметим, на развитие агропромышленного комплекса Приморского края работает ряд краевых целевых программ. Среди них - "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 гг.", "О социальном развитии села до 2010 г.", "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Приморского края на 2009-2011 гг.".

Благодаря господдержке сельское хозяйство Приморья достигло успехов в ряде направлений. По итогам минувшего года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 21,8 млрд руб. Темпы роста составили 9,3 %. Увеличилась площадь обрабатываемой пашни на 44 тыс. га, процент использования пашни составил 53,9. Увеличился объем валового производства сои (на 17%), зерновых культур (на 16,4%), риса (в 1,9 раза). Приобретено более 1400 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Проведена модернизация 10 молочно-товарных ферм.

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