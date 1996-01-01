Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Селяне получили около миллиарда
За год 988,5 млн руб. выплачено селянам Приморья из федерального и краевого бюджетов на развитие сельского хозяйства. Большая часть средств - 645,8 млн руб. - приходится на краевой бюджет.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, объем выплаченных средств федерального бюджета вырос на 27,5% к уровню 2008 г. Государственная поддержка предоставлена 1 374 предприятиям сельского хозяйства. Отметим, на развитие агропромышленного комплекса Приморского края работает ряд краевых целевых программ. Среди них - "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 гг.", "О социальном развитии села до 2010 г.", "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Приморского края на 2009-2011 гг.".
Благодаря господдержке сельское хозяйство Приморья достигло успехов в ряде направлений. По итогам минувшего года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 21,8 млрд руб. Темпы роста составили 9,3 %. Увеличилась площадь обрабатываемой пашни на 44 тыс. га, процент использования пашни составил 53,9. Увеличился объем валового производства сои (на 17%), зерновых культур (на 16,4%), риса (в 1,9 раза). Приобретено более 1400 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Проведена модернизация 10 молочно-товарных ферм.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель