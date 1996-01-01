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У "Секрета шефа" оказался не тот затвор
Продавцы соуса устроили дуэль. Уж и затворами защелкали! Слава Богу, не от АКМ или Макарова, а предназначенными исключительно для закупорки емкостей с жидкой приправой.
Место поединка - Арбитражный суд Приморского края. Предварительно есть потери. Их понесли ООО "Торговый дом "Вироско" из Владивостока и местный же предприниматель Ольга ВОРОБЬЕВА. А победу празднует московское ЗАО с экзотическим названием "Масан Рус Трейдинг", уличившее конкурентов в несанкционированном применении своего "Затвора для сосуда". Компания обладает патентом на это устройство, а потому потребовала сатисфакции, как только обнаружила, что в торговой сети появились чужеродные соусные бутылочки с крышкой, подозрительно смахивающей на запатентованный "затвор". В качестве адекватных мер к нарушителям обиженное ЗАО просило суд наложить табу на ввоз, хранение и продажу на территории России соуса чили "Sekret of the Chif", имеющего данное запорное устройство. Более того, ответчикам следовало изъять весь продукт под этой маркой из торговой сети.
Надо ли говорить, что "Вироско" и бизнес-леди Воробьеву такая перспектива огорчила, и сильно. Никакой вины за собой они не признавали, утверждая, что затворы на их сосудах вовсе не идентичны "масановским". Экспертиза, однако, установила все признаки дубликата. Вывод судьи Натальи ПЕРЯЗЕВОЙ, разбиравшей спор, был однозначен: нарушение "Патентного закона РФ" налицо. И за это придется ответить.
Решением Приморского арбитражного суда исковые требования ЗАО "Масан Рус Трейдинг" удовлетворены в полном объеме. Соус "Секрет шефа" должен покинуть прилавки отечественных магазинов. Затвор, понимаешь, не той системы! Правда, у владивостокских коммерсантов есть еще шанс отыграться. И они им воспользовались, подав апелляционную жалобу.
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