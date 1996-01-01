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Сельскохозяйственную политику необходимо менять
Проблема развития сельского хозяйства нуждается в комплексном подходе, считают приморские представители Российского союза товаропроизводителей. Продолжение нынешнего курса реформ чревато необратимыми потерями в отрасли.
Собственно, в тех предложениях, которые прозвучали на состоявшемся на прошлой неделе заседании Союза, не было ничего принципиально нового. Сторонники идеи безвозмездной передачи земли крестьянину, предоставления ему долгосрочного беспроцентного кредита, увеличения финансирования сельхозпроизводства высказывают ее с завидной регулярностью. Да и правительство страны, вроде бы, не отказывается от этого. Только успехи отрасли при всех усилиях заинтересованных в ее развитии сторон пока более чем скромны.
Новозеландский бизнесмен Мартин ТЕЙТ, уже несколько лет работающий на приморской земле, в качестве основной проблемы агробизнеса края назвал отсутствие рынка сбыта. Еще недавно сою, кукурузу можно было продать на перерабатывающие предприятия края, птицефабрику, теперь же эти предприятия не нуждаются в ней, поскольку имеют собственные поля. Остается экспорт, но проблему экспорта можно решить только при заинтересованном участии администрации региона.
Некоторым резонансом на совещании прозвучали слова заместителя руководителя департамента сельского хозяйства Юрия ЧЕРКАШИНА, отметившего тот факт, что производство сельхозпродукции, как, собственно, и объемы его финансирования, в последние годы стабильно росли. Впервые в прошлом году все объемы финансирования были выполнены на 99% и своевременно. Роста производства удалось достичь даже в ситуации кризиса, когда банки отказались кредитовать производителей.
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