Конгресс рыбаков в пятый раз пройдет во Владивостоке

Губернатор края Сергей Дарькин подписал распоряжение о проведении с 7 по 9 сентября 2010 года V Международного конгресса рыбаков.

Международный конгресс рыбаков проходит в Приморье уже в 5-й раз. Как сообщила пресс-служба администрации края, для проведения конгресса создана специальная комиссия. В нее вошли представители администрации края, рыбацкой общественности, отраслевых научных институтов, федеральных органов власти, крупных рыбацких предприятий и ассоциаций. Традиционно в рамках конгресса пройдет VII Международная рыбохозяйственная выставка "Перспективы развития рыбной отрасли - 2010".

В 2009 г. в конгрессе приняли участие более 500 делегатов из 19 стран. Среди них - США, Германия, Корея, Китай, США, КНДР, Чили, Украина, Япония, Австралия, Испания, Дания, Латвия, Великобритания и Таиланд. Из российских участников мероприятие посетила рыбацкая общественность Москвы, Рязани, Магаданской, Мурманской, Кемеровской областей, Камчатского, Алтайского, Пермского, Хабаровского краев и Чукотки. Среди почетных гостей были руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ, представитель департамента по рыболовству и аквакультуре комиссии по продовольствию и сельскому хозяйству ООН Хельга ДЖОЗОПЕЙТ, директор подразделения экологии рыболовства национального управления исследования океана и атмосферы (НОАА) США Черчилль ГРАЙ, представители ученых кругов и рыбацких ассоциаций России и Приморья.