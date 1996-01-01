Опередить с доставкой

В развитых странах сеть скоростной доставки существует на протяжении десятков лет. С начала 90-х подобные услуги появились и в России. Но несмотря на прошедшие годы, этот рынок пока еще находится на начальном этапе развития.

Курьерская экспресс-доставка пока так и не стала привычной для рядового предпринимателя. В отличие от Москвы, где курьерские компании чувствуют себя вполне уверенно, на Дальнем Востоке курьерские услуги не слишком востребованы, хотя здесь этот рынок развит все же лучше, чем во многих провинциальных городах центральной России. Там порой проще послать сотрудника со срочной посылкой поездом, чем пользоваться услугами компании экспресс-доставки. У нас, напротив, дешевле пользоваться услугами профессионалов.

Чаще отправляют посылки и бандероли

В Приморье рынок курьерских услуг начал формироваться в начале 90-х минувшего века с приходом в регион международной компании DHL, открывшей в краевом центре свой филиал. Эта компания и по сей день занимает лидирующее место на местном рынке данных услуг. Позднее здесь появились агентства других крупных международных операторов, и сегодня в Приморье работает около двух десятков компаний экспресс-доставки (среди которых и филиалы довольно крупных общероссийских операторов - ЕМС Гарантпост, TNT, Pony Express), включая тех, которые осуществляют доставку в пределах Владивостока или края.

В основном службы экспресс-доставки перевозят малогабаритные грузы - посылки и бандероли. Определенную часть заказов составляют крупногабаритные промышленные грузы и почтовая корреспонденция.

Некоторые операторы действуют не только на международном и междугородном направлениях, но и предоставляют услуги внутригородской доставки. Но по ряду причин это направление второстепенное. Дело в том, что для клиентов, которые используют эту услугу, важна прежде всего цена. А компании "дальней" экспресс-доставки не могут снижать высокий уровень сервиса, чтобы добиться низких тарифов: это подорвет доверие к торговой марке и, соответственно, негативно отразится на основном бизнесе.

Под московской "крышей"

Начинающей фирме легче всего выйти на рынок дальней экспресс-доставки, заключив контракт с крупной московской компанией, стать ее представителем и предлагать в регионе ее услуги. В этом случае она сможет взять на себя сбор корреспонденции и груза по территории края и доставку их до Москвы, а московский партнер сделает все остальное.

В свою очередь международные и московские компании экспресс-доставки идут в регионы двумя путями: либо организуется филиал, либо нанимают агентов на местах, что происходит гораздо чаще. В регионы сейчас активно проникают московские компании экспресс-доставки. И большинство выбирает агентскую схему развития.

- Раньше мы занимались доставками по городу и краю, -говорит директор "Службы поручений 050" Валерий МАЛЬЦЕВ. Но пару лет назад мы согласились представлять интересы компании TNT в Приморском и Хабаровском краях. На данный момент наше сотрудничество можно считать успешным и выгодным для обеих сторон. Основываясь на собственном опыте, я считаю, что такая схема работы более гибкая, чем создание представительств в регионах.

Начинающее агентство может столкнуться и с проблемами на таможне. Если при отправке груза в Европу или Америку посылка будет идти через Москву, эти проблемы ложатся на плечи московского офиса, то при отправке в азиатские страны - на местного агента.

- Лично мы не сталкивались с серьезными проблемами на таможне, - замечает Валерий Мальцев. - Но, в принципе, такое возможно и входит в ряд форс-мажорных обстоятельств наряду с наводнениями, землетрясениями и прочими стихийными бедствиями.

- У нас любая международная почта идет через московский офис, где взаимодействие с таможней давно отлажено, - говорит директор филиала "Pony Express" в г. Владивосток Виктория ХАСИКОВА. - Это снижает до минимума риск задержки на таможне.

Местные особенности

Несмотря на неразвитость, рынок экспресс-доставки в России растет несколько быстрее, чем экономика в целом. Но в Дальневосточном регионе есть свои особенности.

- Исторически сложилось, что объем входящих отправлений у нас во много раз больше, чем исходящих, - говорит Валерий Мальцев. - Соотношение примерно 4:1. Поэтому основная конкуренция идет в центральных регионах. И доли представительств и курьерских служб крупных компаний на Дальнем Востоке напрямую зависят от успехов подразделений в Москве и центральных регионах России.

Основные наши клиенты - это крупные московские компании, - говорит Виктория Хасикова, - которые имеют здесь либо сервисные, дилерские центры либо представителей. Эти фирмы заключают корпоративные договора с нашим головным офисом. В Москве во многих компаниях - западный менеджмент. Эти люди привыкли пользоваться услугами операторов экспресс-доставки.

Еще одна особенность нашего отрезанного от цивилизации региона: все компании отправляют грузы из Владивостока в центр России одними и теми же самолетами или поездами, поэтому сроки доставки до Москвы практически одинаковы. На международном же направлении компании могут использовать или собственный транспорт (так поступают крупные международные операторы, такие как DHL или TNT), или пользоваться услугами субперевозчиков.

Любопытно также, что во Владивостоке курьерские компании не испытывают наплыва клиентов перед Новым годом.

- Это довольно странно, - говорит Виктория Хасикова. - В Москве да и в других крупных городах России компании заказывают доставку подарков и поздравлений своим партнерам по бизнесу. У нас же - декабрь - обычный месяц, без всяких всплесков спроса. Поток из Москвы сюда - возрастает. А отсюда в Москву - остается на том же уровне, как и обычно.

Оценивая перспективы развития рынка экспресс-доставки в Приморском крае, руководители местных курьерских компаний заявляют, что потенциал для роста есть. Другое дело, что большинство потенциальных клиентов элементарно не осведомлены о работе курьерских компаний, спектре их услуг и предложений. Достаточно высокие цены на услуги экспресс- доставки также сдерживают развитие этого рынка. Когда люди узнают, сколько надо заплатить за экспресс-доставку посылки в Москву, их интерес зачастую пропадает.