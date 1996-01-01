На вторичном рынке недвижимости Хабаровска вновь спад

Много ли можно успеть сделать за 15 дней на рынке недвижимости (а именно столько рабочих дней было в январе)? Потому число предложений к концу января сократилось почти на 20% по сравнению с декабрем.

Если в преддверии новогодних праздников в Хабаровске предлагалось на продажу квар-тир только "средней руки" (с ценой квадрата от 30 до 60 тыс. руб.) порядка 6000, то после каникул их количество сократилось на тысячу. Но даже это не спасло рынок от падения - стоимость квадратного метра по городу в среднем за месяц уменьшилась на 0,5%, составив 49 789,5 руб. Продавцы снимали заявки на продажу, а покупатели не спешили с покупками после праздников, приценивались. Ведь по традиции пик инфляции в нашей стране приходится на первый месяц года.

В январе продолжали падать цены среднего квадратного метра у жилья низкого качества: "сталинки" на окраинах (-9%) и в районе престижности средней отдаленности (-15%), "хрущевки" в этом же районе (-2,5%). Хотя дома постройки сталинских времен имеют большие площади, чем дома хрущевского доступного жилья или брежневской поры, но зимой они особенно неприглядны без зелени во дворе. А в предложениях можно встретить еще и деревянные бараки с удобствами во дворе. Их бы взять и снести, но они как раз и есть "доступное жилье" для массы людей.

В некоторых сегментах рынка в январе все-таки был рост, но не более 1%. Исключением стали только малосемейки в районе престижности ближе к центру (+8%) и "сталинки" в центре (+2,5%). Здесь дорожал квадрат в кирпичных многоэтажных "сталинках". В результате по итогам месяца малосемейки продолжают оставаться квартирами с самым дорогим квадратом во всех районах престижности, а "сталинки" в центре города по стоимости среднего квадратного метра вышли на третье место по дороговизне.

Дорогой квадрат "сталинок" в центре произошел в основном за счет 2-комнатных квартир - на 9% и 3-комнатных - на 4,5%. Некоторые 2-комнатные "сталинки" в центре в январе предлагались на продажу по цене более 6 млн руб., а за 3-комнатные просили более 8 млн руб. В других районах города на те же "сталинки" цена упала.

Кстати, в январе произошел рост цен и на престижные квартиры новой планировки - на 3-3,5%. Даже на окраинах поднялась цена на трехкомнатные квартиры - в основном за счет подорожавшего поселка им. Горького. Это весьма знаменательно. Получается, что рынок недвижимости довольно точно отражает ситуацию в нашем обществе, где бедные теряют доходы, а богатые продолжают богатеть. Люди менее состоятельные, которые вынуждены жить в некачественном жилье, теряют и на его цене, а более состоятельные еще больше богатеют за счет повышения цен на престижное жилье.

Но рынок в январе все-таки просел. В наибольшей степени на это повлияли цены предложения на однокомнатные квартиры в центре - они снизились почти на 2%, и квартиры в районах средней отдаленности, у которых снижение составило в среднем 5,3%. Наиболее заметно потеряли в цене трехкомнатные квартиры в районе Топографического техникума (-5,6%), Овощесовхоза и Краснодарской (-5%), в Северном микрорайоне (-2%) в первую очередь за счет "сталинок" и "хрущевок". Зна-чительную роль в снижении рынка сыграли одно- и двухкомнатные "сталинки" в Авиагородке и на Красной Речке.

Нынешнее состояние рынка недвижимости в Хабаровске таково, что в ближайшие месяцы не стоит ждать активности и значительных колебаний цен. Наиболее вероятный сценарий - незначительный рост спроса и, соответственно, цен на квартиры за счет восстановления программ социальной ипотеки и снижения ставок кредитования.

В целом к началу марта можно ожидать удорожания среднего квадратного метра по Хабаровску в пределах 0,5-1%, но вряд ли его цена поднимется выше 50 тыс. руб.