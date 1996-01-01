Рестораторы Владивостока выжили и стали сильнее

К такому мнению пришли участники пресс-конференции, посвященной главному профессиональному событию в индустрии гостеприимства - IV Региональной Премии "Дальневосточное гостеприимство 2009". "В отличие от страны в целом, где наблюдался существенный спад в экономике и, в частности, в обороте розничной торговли и общественного питания, наш город выглядел стабильно", - рассказала Евгения МАЙОРОВА, начальник управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока. По имеющейся у нее информации, спад в отрасли не превысил 1-2%, тогда как в среднем по России этот показатель составил около 7%.

По мнению Романа ИВАНИЩЕВА, директора ресторанного агентства "Анонс", "те заведения, которые открывались, чтобы делать бизнес, встречать гостей, кормить их и зарабатывать деньги именно с этого, продолжают работать и полны гостями. Да, уменьшился средний чек, что-то изменилось в меню, может быть, сократился персонал, но эти заведения все равно популярны. Те заведения, которые не планировали работать как бизнес, претерпели большие изменения, некоторые даже закрылись. Но в целом картина на рынке неплохая - из известных ресторанов не закрылся никто".

На этом общем, кризисном фоне значимость профессиональных мероприятий, тем более такого масштабного, как "Дальневосточное гостеприимство", значительно увеличивается: это не только подведение итогов года и определение лидеров отрасли. Как отметил Эдуард РЯБКИН, директор холдинга BSB-media, Премия - это по большому счету знаковое годовое событие: "С одной стороны, оно позволяет встретиться с большим количеством друзей, коллег, с другой стороны, ты сможешь каким-то образом скорректировать свою работу и получить взгляд со стороны от профессионалов, гостей".

"Премия показывает всем, что мы выжили, мы стали лучше, дружнее и, в конце концов, сильнее, поскольку каждый кризис выявляет, кто есть кто", - подытожил Дмитрий Каганский, генеральный директор компании "Раут" - индустриального партнера Премии "Дальневосточное гостеприимство 2009".

Победители Премии войдут в Пятый юбилейный каталог "Все рестораны Владивостока и Приморья", выпуск которого приурочен к 150-летию Владивостока.

Гарантом объективности Премии является ее двухэтапный формат определения лауреатов. Сейчас на сайтах www.dv.resto.ru и primafisha.ru проводится народное голосование, в ходе которого определяются ведущие игроки индустрии гостеприимства. Затем состоится заседание Экспертного совета, состоящего из ведущих рестораторов и отельеров региона, представителей властей, профессионалов индустрии гостеприимства и СМИ. По результатам голосования совет формирует круг номинантов и тайным голосованием выбирает лауреатов Премии.

Информационный партнер Премии - ИК "Золотой Рог".