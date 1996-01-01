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Рынок продаж автомашин в России упал на 37%
2010 год не принес ничего хорошего продавцам автомобилей. В январе 2010 года продажи машин в России снизились сразу на 37% по сравнению с тем же показателем прошлого года, когда вовсю бушевал экономический кризис.
При этом результат января на 39,4% хуже, чем среднемесячные показатели 2009 года. Российский авторынок откатился на семь лет назад - в первом месяце 2003 года было реализовано 73 900 машин, в 2010 году было продано немногим больше (74 086 штук).
На первом месте по продажам традиционно идет наша Lada (17 308 автомобилей, продажи "АвтоВАЗа" сократились на 41%). На втором месте Hyundai с показателем 5 118 машин (минус 31%). Замыкает тройку Kia (4920, рост продаж на 35%). Далее следуют Chevrolet (-51%), Renault (+12%), Toyota (-54%), Daewoo (+57%), Ford (-63%), ГАЗ (-12%) и Nissan (-56%).
Между тем китайский авторынок в январе 2010 года вырос сразу на 84% по сравнению с 2009 годом. Продажи в январе в Поднебесной достигли уровня 1 218 722 автомобиля.
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