Нефтепорт вошел в рабочий ритм

Сезон перевозок нефти из Козьмино 5 января 2010 года открыл океанский транспорт "Либия", плавающий под флагом Либерии и приписанный к порту Триполи.

С первой декады января самый молодой порт России, являющийся конечной точкой нефтепроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан", вошел в рабочий ритм. В 2010 году в Козьмино запланировано перевалить 15 млн тонн углеводородного сырья. Первый танкер-стотысячник, "Московский университет" Новоросиийского морского пароходства, из Козьмино был отправлен в канун Нового года, 30 декабря. В эксплуатацию порт сдали 28 декабря.