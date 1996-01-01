Якутия создаст две ОЭЗ

Федеральный закон, подписанный Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, позволит властям Якутии в ближайшее время создать две особые экономические зоны – по производству ювелирных изделий и туристскую, сообщил представитель республиканского правительства.

"В конце декабря 2009 года глава государства Дмитрий Медведев внес изменения в закон об особых экономических зонах. Кроме того, принципиальное значение для создания ОЭЗ в республике является поправка, предусматривающая снижение минимального порога инвестиций с 10 до 3 млн евро для получения статуса резидента", – сказал собеседник.

Правительством республики рассматривается проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа по производству ювелирных изделий в городе Якутске и проект ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Северный мир". Первая позволит организовать производство по переработке местного сырья в экспортно-ориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Туристско-рекреационная ОЭЗ будет характеризоваться не только продвижением имиджа России как экологически чистой территории, но и решением социальных проблем арктических регионов.