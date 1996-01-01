Экспорт рыбы вырос в разы

По данным таможенной статистики за 2009 год, экспорт морских биоресурсов из Сахалинской области составил более 145 тысяч тонн (рост в 4,1 раза), стоимостью более $265 млн (рост в 3,2 раза).

За аналогичный период 2008 года было экспортировано более 35 тысяч тонн морепродуктов, на сумму более $83 млн. Морепродукты вывозились в Китай, Республику Корея и Японию. Сахалинской таможней за 2009 год оформлено 1738 судов рыбопромыслового флота, из них – 916 с продукцией морского промысла.