Российской рыбе дадут сертификаты

Рыбаки Дальнего Востока могут уже в ближайшее время отправлять свою продукцию на экспорт. Как сообщили "ЗР" в приморской ассоциации добытчиков минтая, Росрыболовство наделено полномочиями по выдаче сертификатов улова.

2 февраля Владимир ПУТИН подписал постановление № 35 Правительства РФ, в соответствии с которым Росрыболовство наделено полномочиями по выдаче сертификатов улова для экспорта российской рыбопродукции в страны ЕС, после чего был подписан приказ Федерального агентства по рыболовству, который установит детальную процедуру выдачи указанных сертификатов.

Напомним, отсутствие уполномоченного органа послужило причиной введения Директоратом морских дел и рыболовства Еврокомиссии запрета на прямой или косвенный импорт российской рыбопродукции в страны Евросоюза.