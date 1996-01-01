Принимаются заявки на мариогороды

Приморское ТУ Росрыболовства объявило конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства водных биологических ресурсов внутренних морских вод и территориального моря РФ в Приморском крае.

Как сообщили в Приморском теруправлении Росрыболовства, заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 февраля. Конверты будут вскрыты конкурсной комиссией 11 марта. При оценке заявок будут учитываться объемы выращенных организацией водных биоресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания за последние 4 года, планируемый объем разведения ВБР на период действия договора с разбивкой по годам, а также предлагаемый размер платы за предоставление рыбопромыслового участка. Срок, на который заключается договор, составляет 20 лет.

Как уточняет РИА Fishnews.ru, в перечень лотов, выставляемых на первый конкурс, вошли 64 рыбопромысловых участка: 17 - в Лазовском районе, 16 - в Хасанском, 8 - в Ольгинском, 8 - в Шкотовском, 1 - в Тернейском, 13 - в Находке и по 1 - во Владивостоке и Фокино. Работа по определению границ новых рыбопромысловых участков продолжается. Как только они пройдут согласования и будут включены в перечень, теруправление проведет конкурс по новым лотам.