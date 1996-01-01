Рекламу похожих на водку конфет и минералки запретят

Федеральная антимонопольная служба представила в Правительство РФ концепцию изменений в закон о рекламе. Среди поправок, предложенных ФАС, - введение ограничений на рекламу брэндов, изображения и названия которых не отличаются от марок алкогольных напитков с содержанием спирта более 15 %.

"Мы будем предлагать вводить ограничения на рекламу брэндов, если под этим же брэндом идет, к примеру, водка", - сказал Андрей КАШЕВАРОВ, заместитель руководителя ФАС, приведя в качестве примера данные опроса, согласно которым название конфет "Флагман" ассоциирует с конфетами лишь 1 % опрошенных.