Стройматериалы готовятся дорожать

Судя по статистике, в прошлом году в Приморье строительство велось достаточно активно. Соответственно и строительные материалы пользовались неплохим спросом. Поэтому и цены на большинство из них в лучшем случае оставались прежними, в худшем - продолжали свой победный рост.

Так по ДСП, линолеуму и стеклу цены в 2009 г. увеличились на 16,5-19,1%. Отдельные марки бетона за последние восемь месяцев подорожали до 30%. Цены на кирпич, блоки, щебень и пр. в основном остались прежними. Хотя есть и отдельные подешевевшие позиции. Например, по щебню, который в город везется отовсюду.

Можно спорить излишне ли дорогие сегодня на рынке края стройматериалы или они могли бы предлагаться еще дешевле. Однако, при явном их дефиците этот товар имеет неплохие шансы продолжать дорожать и дальше. Тем более, что настроения застройщиков и инвесторов показывают, что их активность по сравнению с прошлым годом, как во Владивостоке, так и в крае должна существенно возрасти.

Именно тем обстоятельством, что цены на стройматериалы, готовятся к весеннему прыжку, в конце января особенно сильно были озабочены в ФГУ "Дальневосточная дирекция министерства регионального развития РФ" (ФГУ), где решили обратиться к антимонопольщикам, чтобы те приняли меры и не допустили бы резкого взлета цен. Особенно на те стройматериалы, которые необходимы для дорожного строительства. В этом году оно безусловно должно резко увеличить объемы выполняемых работ, а корректировать увеличение их стоимости при том, что правительство просит максимально экономить средства, было бы некорректно. Понятно, что производители и поставщики строительных материалов, пользуясь ситуаций, постараются заработать на ней побольше.

Тем более, что для пересмотра цен в сторону их увеличения есть "объективные основания" - дорожают электроэнергия, транспорт и пр.

Надо полагать, что рост цен на местном рынке стройматериалов затронет, помимо дорожного строительства, и другие направления строительной деятельности. Прежде всего, строительство объектов жилья, в т.ч. малоэтажного, торговли, новых офисных центров и пр.

Однако и высокие цены на стройматериалы уже не могут быть стопроцентной гарантией, что какие-то второстепенные, за рамками списка объектов саммита АТЭС, приморские стройки смогут бесперебойно снабжаться и комплектоваться всем необходимым даже по приподнявшимся ценам. Строительная индустрия края не может закрыть потребности строителей полностью, а поэтому, чтобы рынок не испытывал дефицита, закономерно должны вырасти потоки стройматериалов извне - из других регионов РФ, Китая и КНДР.