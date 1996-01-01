Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стройматериалы готовятся дорожать
Судя по статистике, в прошлом году в Приморье строительство велось достаточно активно. Соответственно и строительные материалы пользовались неплохим спросом. Поэтому и цены на большинство из них в лучшем случае оставались прежними, в худшем - продолжали свой победный рост.
Так по ДСП, линолеуму и стеклу цены в 2009 г. увеличились на 16,5-19,1%. Отдельные марки бетона за последние восемь месяцев подорожали до 30%. Цены на кирпич, блоки, щебень и пр. в основном остались прежними. Хотя есть и отдельные подешевевшие позиции. Например, по щебню, который в город везется отовсюду.
Можно спорить излишне ли дорогие сегодня на рынке края стройматериалы или они могли бы предлагаться еще дешевле. Однако, при явном их дефиците этот товар имеет неплохие шансы продолжать дорожать и дальше. Тем более, что настроения застройщиков и инвесторов показывают, что их активность по сравнению с прошлым годом, как во Владивостоке, так и в крае должна существенно возрасти.
Именно тем обстоятельством, что цены на стройматериалы, готовятся к весеннему прыжку, в конце января особенно сильно были озабочены в ФГУ "Дальневосточная дирекция министерства регионального развития РФ" (ФГУ), где решили обратиться к антимонопольщикам, чтобы те приняли меры и не допустили бы резкого взлета цен. Особенно на те стройматериалы, которые необходимы для дорожного строительства. В этом году оно безусловно должно резко увеличить объемы выполняемых работ, а корректировать увеличение их стоимости при том, что правительство просит максимально экономить средства, было бы некорректно. Понятно, что производители и поставщики строительных материалов, пользуясь ситуаций, постараются заработать на ней побольше.
Тем более, что для пересмотра цен в сторону их увеличения есть "объективные основания" - дорожают электроэнергия, транспорт и пр.
Надо полагать, что рост цен на местном рынке стройматериалов затронет, помимо дорожного строительства, и другие направления строительной деятельности. Прежде всего, строительство объектов жилья, в т.ч. малоэтажного, торговли, новых офисных центров и пр.
Однако и высокие цены на стройматериалы уже не могут быть стопроцентной гарантией, что какие-то второстепенные, за рамками списка объектов саммита АТЭС, приморские стройки смогут бесперебойно снабжаться и комплектоваться всем необходимым даже по приподнявшимся ценам. Строительная индустрия края не может закрыть потребности строителей полностью, а поэтому, чтобы рынок не испытывал дефицита, закономерно должны вырасти потоки стройматериалов извне - из других регионов РФ, Китая и КНДР.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Владивостокцев искупали в деньгах