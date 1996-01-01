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"Тяжелая кавалерия" Приамурья
С 28 по 30 октября в Хабаровске прошла третья специализированная выставка "ПромТехноЭкспо Дальневосточного региона 2004". Организатор выставки - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края - ставил основной целью продвижение на региональный рынок новых технологий, материалов, оборудования и техники для промышленности. Особенно в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, станкостроение, строительство и горнорудная промышленность.
В выставке приняли участие более 70 крупных компаний Дальнего Востока и России. Таких, например, как "Челябинский компрессорный завод", "Дмитровский завод фрезерных станков", ТД "Стройдормаш" (Москва), НПФ "Металл-Комплект" (г. Каменск-Уральский), компания "Строительные дорожные машины", ОАО "Вольво-Восток", фирма "Сандвик Тамрок", ФКР "Машинари" и многие другие. Словом, представители серьезного, крупного бизнеса. А поскольку крупный бизнес зачастую не может догнать по прибыли средний, некоторые предприятия впервые выставили свою "побочную" продукцию.
В частности, николаевские судостроители постепенно переходят на машиностроение. На выставке они представили в основном емкости под перевозку сжиженного газа и топлива всех видов. Они же кроме привычных наборов мебели типа "Школьник" перешли на производство именно судовой негорючей мебели.
Будет ли КПД от выставки? Опыт говорит: да. Так, Хабаровское предприятие "Железобетон-5" нашло свою нишу во многом благодаря подобным выставкам. Сейчас оно монополист по изготовлению фундаментов ЛЭП. На строительстве Бурейской ГЭС их конкуренты - только иркутяне. Для более массового потребителя "Железобетон-5" предоставил технологию цветного бетона (или по-другому искусственного мрамора).
Представители владивостокской компании "Акстрим" представили образцы современного ячеистого бетона. На ярмарке они чувствовали себя вне конкуренции, так как подобный материал в Хабаровском крае никто пока не производит. А компания "Техновент" впервые представила вентиляционные круглые воздуховоды и газоходы из качественной нержавеющей стали, изготовленные на Дальнем Востоке, а не импортированные из Китая или Кореи.
Компания "Гиперион" экспонировала алюминиевые радиаторы, теплоотдача которых в полтора раза выше чем у чугунных, и солнечную водонагревающую установку, которую возможно эксплуатировать в зимний период. Их особый конек - газовые отопительные котлы. Учитывая, что с газом у нас дела обстоят неплохо, - это очень перспективное направление.
Компания "ПРЕСС" показала новое гидравлическое оборудование. Компания "Вольво" предлагала тяжелую технику: грузовики, лесовозы, экскаваторы. Завод "Энергомаш" вновь напомнил о себе как о производителе машин и агрегатов. Среди модельного ряда насосов, нагнетателей, компрессоров и т.п. мы увидели и новинки - последние модели мостовых кранов и зуборежущих станков, кровельные материалы последнего поколения.
На выставке можно было найти все или почти все для нефтяного и химического машиностроения. А более глубоко познакомиться с последними разработками участники выставки смогли на многочисленных семинарах. Их темы говорят сами за себя: "От учета к управлению", "Лизинг: кто в выигрыше", "Защита инвестиций и бизнес-планирование" и др.
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