Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цены на квартиры в Китае растут быстрее ВВП
Повышение цен на объекты недвижимости в Китае во второй половине 2009 года оказалось неожиданным для многих экспертов. Между тем правительство Китая намерено повышать ВВП в 2010 году именно за счет развития рынка недвижимости.
По результатам декабря, в 70 крупных и средних городах КНР был зафиксирован рост цен на уровне 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и еще на 1,5% по сравнению с ноябрем 2009 г. В пятерку городов с наиболее быстрым ростом цен на новые жилые дома вошли Гуанчжоу (+19,9%), Цзиньхуа (+14,9%), Шэньчжэнь (14,3%), Хайкоу (13,4%) и Пекин (+13,2%). Лишь в одном из 70 городов, Таншане, цена на жилье упала на 2%. В то же время, цена на офисные здания увеличилась в Китае в среднем на 6,4%, на бизнес-центры - на 2,7% (по сравнению с декабрем 2008 г.).
"Это не предел, в наступившем году цены на китайскую недвижимость вырастут еще на 10-13%", - считает Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор компании Optim Consult. "И если в 2009 г., как известно, 85% китайских семей не могли позволить себе купить недвижимость, то сейчас приобретение жилья для большинства станет еще более недосягаемым. И тем не менее, в этом году правительство будет продолжать активно стимулировать развитие рынка недвижимости как основной способ роста ВВП. В этом году в Шанхае пройдет ЭКСПО-2010, в Гуанчжоу - Азиатские игры - все это, безусловно, будет стимулировать спрос на недвижимость", - добавил Колесов.
ЯО Инюань, руководитель отдела экономики Национального бюро статистики КНР, согласен с российским экспертом. По его мнению, это единственный вариант, который может способствовать росту ВВП в 2010 г. "Развитие рынка недвижимости даст толчок восстановлению таких отраслей промышленности, как сталелитейная, текстильная, производство строительных материалов, бытовой техники и многих других. Безусловно, это невозможно без роста цен на объекты недвижимости", - прокомментировал ситуацию Яо Инюань.
По опубликованным на днях Национальным бюро статистики КНР данным, в 2009 г. в недвижимость КНР было инвестировано $532,8 млрд, что на 16,1% больше, чем в 2008 г. Площадь строительства увеличилась на 12,8% - до 3,2 млн кв. м. Объем сбыта увеличился на 75,5% до $647 млрд, в том числе за счет отмены налога на вторичное жилье.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова