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Цены на квартиры в Китае растут быстрее ВВП

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Повышение цен на объекты недвижимости в Китае во второй половине 2009 года оказалось неожиданным для многих экспертов. Между тем правительство Китая намерено повышать ВВП в 2010 году именно за счет развития рынка недвижимости.

По результатам декабря, в 70 крупных и средних городах КНР был зафиксирован рост цен на уровне 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и еще на 1,5% по сравнению с ноябрем 2009 г. В пятерку городов с наиболее быстрым ростом цен на новые жилые дома вошли Гуанчжоу (+19,9%), Цзиньхуа (+14,9%), Шэньчжэнь (14,3%), Хайкоу (13,4%) и Пекин (+13,2%). Лишь в одном из 70 городов, Таншане, цена на жилье упала на 2%. В то же время, цена на офисные здания увеличилась в Китае в среднем на 6,4%, на бизнес-центры - на 2,7% (по сравнению с декабрем 2008 г.).

"Это не предел, в наступившем году цены на китайскую недвижимость вырастут еще на 10-13%", - считает Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор компании Optim Consult. "И если в 2009 г., как известно, 85% китайских семей не могли позволить себе купить недвижимость, то сейчас приобретение жилья для большинства станет еще более недосягаемым. И тем не менее, в этом году правительство будет продолжать активно стимулировать развитие рынка недвижимости как основной способ роста ВВП. В этом году в Шанхае пройдет ЭКСПО-2010, в Гуанчжоу - Азиатские игры - все это, безусловно, будет стимулировать спрос на недвижимость", - добавил Колесов.

ЯО Инюань, руководитель отдела экономики Национального бюро статистики КНР, согласен с российским экспертом. По его мнению, это единственный вариант, который может способствовать росту ВВП в 2010 г. "Развитие рынка недвижимости даст толчок восстановлению таких отраслей промышленности, как сталелитейная, текстильная, производство строительных материалов, бытовой техники и многих других. Безусловно, это невозможно без роста цен на объекты недвижимости", - прокомментировал ситуацию Яо Инюань.

По опубликованным на днях Национальным бюро статистики КНР данным, в 2009 г. в недвижимость КНР было инвестировано $532,8 млрд, что на 16,1% больше, чем в 2008 г. Площадь строительства увеличилась на 12,8% - до 3,2 млн кв. м. Объем сбыта увеличился на 75,5% до $647 млрд, в том числе за счет отмены налога на вторичное жилье.

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