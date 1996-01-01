По соседству с чиновником

Несмотря на то что владивостокским рынком жилья заинтересовались московские строительные компании, ожидать падения цен на строящееся жилье в ближайшие годы не стоит. Рынок вторичного жилья по-прежнему будет иметь превалирующее значение.

Согласно официальным данным, сегодня в Приморском крае в жилье нуждается 50 тысяч семей, для которых надо построить 2,8 млн кв. метров жилья. Однако если учесть, что только за последние десять лет вводилось в эксплуатацию около 200 тыс. кв. метров в год, становится понятно, что для осуществления этой цели потребуется не менее 14 лет.

Конечно, в последние годы строительство в крае существенно набирает обороты. Но наметившаяся положительная тенденция в ближайшее время может плавно сойти на "нет". И этому есть объективные причины.

Как отмечают специалисты, круг проблем в строительстве жилья достаточно широк. Первая трудность, с которой сталкиваются строительные компании - это выделение земельного участка. Сегодня за участок под многоэтажный дом во Владивостоке нужно заплатить порядка $ 150-300 тыс. Хотя, казалось бы, эти деньги для многих компаний не очень большие. Правда, многие руководители в кулуарных беседах говорят, что эта цифра официальная. На самом деле за участок можно заплатить и в несколько раз дороже.

Естественно, эти затраты застройщики благополучно включают в стоимость квадратных метров в строящемся доме. Практикуется и другая схема. Участок под строительство выделяется главами муниципальных образований, но при условии, что часть квартир после сдачи дома в эксплуатацию "отойдет" для нужд муниципалитетов. Будут ли там потом жить очередники, стоящие в многолетней очереди на улучшение жилищных условий в этом образовании, или сами чиновники по большому счету не важно. Суть в том, что эти "социальные квартиры" оплачивают будущие покупатели этого жилья.

"Именно поэтому цена на квадратный метр может вырасти почти в два раза, чем та, которая планировалась изначально. Ситуация, когда потребитель из своего кармана оплачивает муниципалам жилье, и тем самым выполняет функции государства - в корне неправильна. Ведь строительные компании не несут дополнительных расходов, а муниципальные образования и вовсе не вкладывают в эти дома не копейки. Это уже не рынок, а обыкновенная "обдираловка" населения", - говорит один из представителей строительного бизнеса.

Добавив сюда постоянный рост цен на строительные материалы, можно получить и вовсе неутешительные выводы, рост цен и в дальнейшем будет продолжаться. Как показывает статистика, только с января по сентябрь 2004 г. средние цены за 1 кв.м строящегося жилья поднялись с $ 684 до $ 836.

В принципе, выходом из этой ситуации может служить приход на местный рынок организаций, которые отказываются от принципов долевого строительства. В этому случае у покупателей есть реальная возможность заплатить за жилье ту цену, которая указывается изначально. Правда, это при условии, что все это будет соответственно отражено в юридическом договоре.

Есть еще один негативный фактор, влияющий на увеличение цен на строящееся жилье. Наш город по ценам на жилье ориентируется на крупнейшие рынки жилья страны - Москву и Санкт-Петербург. Однако найти во Владивостоке жилплощадь, качество которой полностью соответствовало бы выставленной цене, все труднее и труднее. Владивосток уже давно испытывает нужду в качественных квартирах.

Надежды многих потенциальных покупателей связываются с приходом на рынок недвижимости Владивостока московских строительных компаний. Существует предположение, что с их новейшими технологиями строительства домов себестоимость 1 кв. м новостроя будет на $ 200-300 ниже, чем у владивостокских фирм.

Вместе с тем прогнозы не предусматривают появление во Владивостоке новых строительных компаний. Рост объемов строительства жилья планируют осуществить уже работающие на рынке фирмы: ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", ООО "ПО "Динас", ЗАО "Востокинвестстрой" и ряд других. Так, например, впервые в Приморском крае с мая 2004 г. компания "ДВ Стройсвязькомплекс" приступила к реализации масштабной программы комплексного жилищного строительства во Владивостоке. Программа предусматривает использование новых технологических решений и строительных технологий, использование трехслойных панелей, свободную планировку жилья, монолитное строительство, обустройство района, строительство развитой инфраструктуры.

Досье Наиболее крупные строительные компании, имеющие лицензии на осуществление строительной деятельности и реально осуществляющие жилищное строительство: ООО "Владинвестстрой", МУПВ "Владстройзаказчик", ЗАО "Востокинвестстрой", ЗАО "Дальневосточная строительная компания", ОАО "Дальневосточная горно-строительная компания", ООО "Дальневосточное региональное управление строительством", ОАО "Дальэнергоспецремонт", ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", ООО "ПО "Динас", ЗАО "Жилстрой - 1", ЗАО "Косандра", ООО "МИКО Партнеры", ООО "Мой дом", ООО "Примстроитель", ООО "Примстройинвест", ООО ПКК "СПЕКО и Ко", ОАО "Стройтрест - 8", ООО Торговый дом "Эвита", ООО "Эскадра - II".

(В материале использованы данные анализа рынка строительства жилья, проведенного Приморским управлением ФАС).