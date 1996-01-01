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В высокой цене леса виновата "Дружба"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вопросы организации работы по подготовке к пожароопасному сезону 2010 года, а также основные проблемы, связанные с лесовосстановлением и развитием глубокой переработки леса, стали темой совещания в Дальневосточном округе, которое провел прибывший в Хабаровск руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Алексей САВИНОВ.

Существующая низкая цена за древесину, считает Савинов, не может позволить организациям применять современную лесозаготовительную технику и мировой опыт по лесовосстановлению. "Если по-прежнему заготавливать лес пилой "Дружба", то, безусловно, его себестоимость будет высокой. Поэтому повышение стоимости пользования лесными ресурсами будет способствовать внедрению новых технологий для снижения себестоимости продукции", - считает он.

По словам А. Савинова, в 2009 году удалось решить ряд вопросов в нормативном правовом регулировании отрасли. Так, например, был определен статус лесничих, теперь они имеют право носить оружие, составлять акты и протоколы. Решен вопрос о строительстве лесных дорог за счет субвенций субъекту федерации - 60% финансирования дает федеральный бюджет, а 40% - из бюджета региона. Удалось также сконцентрировать все надзорно-контрольные функции на уровне субъектов федерации. Но нерешенной проблемой остаются лесные пожары.

Досье

В 2009 году на территории ДФО было зафиксировано 2142 пожара, наиболее сложная обстановка наблюдалась в Приморском крае (563) и Магаданской области (412), снижение количества пожаров было отмечено в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Самое низкое оперативное реагирование было отмечено в 2009 году в Еврейской автономной области, где только 19 из 180 пожаров было потушено вовремя.

К сожалению, реальных рецептов борьбы с таежными пожарами главный лесничий России с собой не привез. Между тем потери от пожаров в регионе давно перехлестнули ущерб от незаконных рубок.

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