Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В высокой цене леса виновата "Дружба"
Вопросы организации работы по подготовке к пожароопасному сезону 2010 года, а также основные проблемы, связанные с лесовосстановлением и развитием глубокой переработки леса, стали темой совещания в Дальневосточном округе, которое провел прибывший в Хабаровск руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Алексей САВИНОВ.
Существующая низкая цена за древесину, считает Савинов, не может позволить организациям применять современную лесозаготовительную технику и мировой опыт по лесовосстановлению. "Если по-прежнему заготавливать лес пилой "Дружба", то, безусловно, его себестоимость будет высокой. Поэтому повышение стоимости пользования лесными ресурсами будет способствовать внедрению новых технологий для снижения себестоимости продукции", - считает он.
По словам А. Савинова, в 2009 году удалось решить ряд вопросов в нормативном правовом регулировании отрасли. Так, например, был определен статус лесничих, теперь они имеют право носить оружие, составлять акты и протоколы. Решен вопрос о строительстве лесных дорог за счет субвенций субъекту федерации - 60% финансирования дает федеральный бюджет, а 40% - из бюджета региона. Удалось также сконцентрировать все надзорно-контрольные функции на уровне субъектов федерации. Но нерешенной проблемой остаются лесные пожары.
ДосьеВ 2009 году на территории ДФО было зафиксировано 2142 пожара, наиболее сложная обстановка наблюдалась в Приморском крае (563) и Магаданской области (412), снижение количества пожаров было отмечено в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Самое низкое оперативное реагирование было отмечено в 2009 году в Еврейской автономной области, где только 19 из 180 пожаров было потушено вовремя.
К сожалению, реальных рецептов борьбы с таежными пожарами главный лесничий России с собой не привез. Между тем потери от пожаров в регионе давно перехлестнули ущерб от незаконных рубок.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде