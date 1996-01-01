Хабаровск в третьем тысячелетии

Подведены итоги архитектурного конкурса на концепцию развития центральной части города Хабаровска "Столица в новом тысячелетии. История + перспектива".

Первое место и премия в размере 50 тысяч рублей решением жюри была присуждена авторскому коллективу Института архитектуры и строительства Хабаровского государственного технического университета (руководитель ЛУЧКОВА В.И.) за проект "Хабаровск - восточные ворота России (Еаst Russiа Gatе)".

Заказчиком конкурса выступила горадминистрация. Конкурс был призван выявить общую концепцию развития центральной части города, чтобы сохранить историческое наследие, создать достойный архитектурный облик и повысить инвестиционную привлекательность краевого центра. Жюри предстояло выбрать оптимальный сценарий развития центральной части города, сравнив подходы участников, их разное видение облика центра столицы и пути решения проблем.

Всего в конкурсе приняли участие пять проектов, предоставленных известными архитектурными мастерскими, среди которых ООО "Проектная мастерская "Атриум"", КГУП "Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края", архитектурная мастерская "ЧП Фомин Д.Ю.", 52-ой Центральный проектный институт МО РФ. И если концепция развития центра как делового у проектов была общей, то проект-победитель был выбран за идею: образная схема доминант или характерных объемов позволит человеку легко ориентироваться на месте.