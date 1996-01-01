Сибирь зовет подключиться

Открытый межрегиональный конкурс инновационных проектов по энергоресурсосбережению проводит Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) и Сибирское отделение Российской академии наук. Участниками конкурса могут стать организации и физические лица. На конкурс можно предлагать как проекты, которые находятся на ранней стадии разработки, так и инновационно-инвестиционные проекты с высокой степенью готовности. Документы на конкурс принимаются до 1 марта 2010 г. Все подробности на сайте АСДГ.