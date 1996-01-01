Рыбный бизнес не принял выгодное предложение китайских бизнесменов

Крупнейшие рыбодобывающие компании России на прошлой неделе вели переговоры с представителями китайского бизнеса - руководство гонконгской компании "Пасифик Андерс" обратилось к российскому рыбному бизнесу с предложением стать единственным покупателем выловленного минтая.

Политический подтекст

Информация о визите китайского бизнеса на Дальний Восток не афишировалась. Тем не менее "ЗР" стали известны подробности. По утверждению наших источников, бизнесмены из Гонконга предложили рыбному бизнесу очень выгодные условия сбыта их продукции.

Чтобы понять уровень значимости этого предложения, необходимо кратко описать сегодняшнее состояние дел в рыбацкой отрасли. Последние несколько лет ситуация на мировом рынке рыбопродукции была уникальной - цена за тонну минтая доходила до $1 500-1 600 за тонну, причем спрос был стабильным, а контракты - долговременными. Компания "Пасифик Андерс" являлась стратегическим партнером для крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока, имеющих в своем активе сотни тысяч тонн биоресурсов.

Все это проходило на фоне реформирования законодательной базы рыбной отрасли. Нынешний глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ с самого начала своей деятельности на посту главного рыбака страны постарался придать политический подтекст всем бизнес-процессам, проходящим в отрасли. Отсюда и идея рыбных бирж, и введение нормы обязательного декларирования на российском берегу. В качестве идеологического врага российской рыбной отрасли и была выбрана компания из Гонконга. "Акции российских промысловых предприятий, добывающих минтай, активно скупают китайские компании, например, "Пасифик Андерс". Те акции, которые уже находятся у китайцев, нужно выкупить либо государству, либо российским акционерам, потому что большие проблемы будут с получением квот у компаний, которые имеют иностранных партнеров", - не раз озвучилвал свою позицию, начиная с 2008 г., Андрей Крайний. При этом в многочисленных интервью, рыбный чиновник уверял общественность, что китайское правительство выдало компании "Пасифик Андерс" $800 млн для скупки российских рыбодобывающих компаний. Кроме того, по данным главы Госкомрыболовства, в Охотском и Беренговом морях добывается около одного миллиона тонн минтая в год, а "Пасифик Андерс" контролирует половину улова.

Чтобы понять масштабы компании, с которой последние года сотрудничали российские рыбаки, приведем следующие цифры. По данным, которые не афишируются, китайская компания - это семейный бизнес влиятельного финансового клана. Капитализация - около $2 млрд. Годовая выручка - $1 млрд 300 млн. Для сравнения: это 40% всей выручки рыбной отрасли России.

Кто зарабатывает на российской рыбе

Так кто же все-таки зарабатывает на рыбе? Конечная стоимость филе от китайского производителя в Европе составляет около $3 200 за тонну. Российские компании продают на рынок Китая в среднем по $1 500. Именно эта разница в цене и будоражит умы тех, кто все время твердит о том, что российскому бизнесу необходимо выпускать продукцию с высокой добавочной стоимостью.

В реальности финансовые потоки и прибыль распределяются в этой схеме совсем иначе. Компания, купившая филе у россиян, имеет ряд накладных расходов, среди которых: хранение на складе, переработка, доставка готовой продукции контейнером в Европу, хранение на складе в Европе. Учитывая эти затраты, получается, что на каждую тонну безголового минтая затраты компании, выходящей на рынок Европы, составляют в среднем $1 500. Выходит, что, купив сырье у россиян, китайские компании работают за прибыль в $200 с тонны филе.

Обратимся к российскому рыбному бизнесу. Дальневосточным рыбакам себестоимость тонны минтая обходится приблизительно в $1000. Если российская добывающая компания продает минтай за $1 500, то ее прибыль соответственно $500.

Получается, что пока российские рыбаки на самом деле зарабатывают в этой схеме больше всех.

"Китайская компания зарабатывает на обороте. Цифра в $200 прибыли - средний показатель. Но нужно понимать, что речь идет о длинных деньгах. Ведь нужно произвести филе, отправить его в европейские розничные сети, которые поставят условие об отсрочке платежа. Поэтому вложенные деньги вернуться только через полгода, - рассказывает источник "ЗР". - Российский бизнес не имеет такого длинного финансового ресурса".

Другой руководитель рыбодобывающей компании приводит еще один аргумент в защиту нынешнего положения дел на рынке. "Чтобы построить завод по производству филе, такой как в Даляне, необходимо инвестировать около $50 млн. Но кто на нем будет работать? Я видел эти производства в Китае. Большинство операций на рыбоперерабатывающем заводе производятся вручную. В холодных цехах сидят молодые китайцы, которые за мизерную заработную плату режут это филе. В России никто не готов за $200 резать 12 часов эту рыбу. Поэтому не стоит даже говорить о том, что мы можем производить этот продукт и самостоятельно реализовывать его в Европу", - утверждает наш собеседник.

Получается, что в реальности российским компаниям не оставалось другого выбора, как продавать минтай в Китай. Именно это они и делали все последние годы. И устойчивый канал сбыта позволил отрасли даже в период кризиса дать небольшой рост практически по всем показателям.

Продать в Китай или раздать в России?

"В Европе и в Китае очень внимательно следят за тем, сколько минтая поймают в России. Поэтому, если объемы большие, торговые компании будут добиваться снижения цены. Было бы гораздо проще, если бы внутренний рынок России имел потребность в минтае. Но ее нет. Поэтому варианта всего два - продать большую часть улова за рубеж или раздать населению России. Ведь даже 300 тысяч тонн минтая в России никто не купит",- утверждает в кулуарном разговоре один из рыбопромышленников.

Самые неблагоприятные прогнозы начали сбываться в начале года. Российские компании пока не "имеют цены" на минтай. На момент написания материала ни одна из компаний не продала рыбу по ценам прошлого года. Оптимистичный прогноз экспертов - это падение цены до $1 200 за тонну, пессимистичный - до $1000 - 800.

Именно в этой ситуации китайская компания и предложила российскому рыбному бизнесу продать весь добытый минтай по фиксированной цене $1 400 за тонну, причем на условиях предоплаты. Такая схема продажи рыбы в воде, выгодная рыбакам, практиковалась в середине 90-х годов. Однако российские рыбаки пока ответили отказом, хотя вполне вероятно, что крупные компании консолидируются и примут предложение гонконской компании.