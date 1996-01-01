www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Конкурентная среда вполне благополучная

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Программа по развитию конкуренции на продовольственном рынке Приморья подписана губернатором в ноябре прошлого года, но ее реализация была начата еще весной. Принятые меры, были направлены на сдерживание роста цен на продукты питания местного производства, что в свою очередь повышало их конкурентоспособность на рынках.

При разработке программы специалистами антимонопольной службы был проведен анализ конкурентной среды в крае. Результаты всех проведенных исследований обстановки на рынке свелись к одному заключению: в Приморье нет никаких препятствий для развития конкуренции. "Мы не можем кому-либо предоставить преференции, - говорит начальник отдела перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Виктор ПОНАМАРЕВ. - Все находятся в равных условиях. Мы даже не можем оказывать поддержку социально значимым предприятиям, поскольку это нарушает антимонопольное законодательство".

Кроме того, департаментом сельского хозяйства был проведен анализ производства продуктов питания в крае, уровня обеспеченности собственными продуктами и ценообразования. По-прежнему край в состоянии обеспечить себя картофелем и некоторыми продуктами растениеводства. Молоком обеспеченность составляет 40%, мясом 20%. "Анализ ценообразования показал, что необоснованного роста цен на продукты местного производства нет, - говорит Виктор Понамарев. - В среднем рентабельность перерабатывающих предприятий находится в пределах 5-12%. Есть предприятия, где этот показатель ниже названных пределов, что подводит их к грани банкротства".

В целом же результатом мероприятий по развитию конкуренции стало возрастающее количество действующих ярмарок и новых торговых мест на рынках приморских городов и районных центров, где продавцы получили возможность реализации своей продукции по более низким ценам, не снижая рентабельности. С начала реализации мероприятий было проведено 5250 сезонных ярмарок, в которых были задействованы 53 тыс. участников рынка.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru