Конкурентная среда вполне благополучная

Программа по развитию конкуренции на продовольственном рынке Приморья подписана губернатором в ноябре прошлого года, но ее реализация была начата еще весной. Принятые меры, были направлены на сдерживание роста цен на продукты питания местного производства, что в свою очередь повышало их конкурентоспособность на рынках.

При разработке программы специалистами антимонопольной службы был проведен анализ конкурентной среды в крае. Результаты всех проведенных исследований обстановки на рынке свелись к одному заключению: в Приморье нет никаких препятствий для развития конкуренции. "Мы не можем кому-либо предоставить преференции, - говорит начальник отдела перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Виктор ПОНАМАРЕВ. - Все находятся в равных условиях. Мы даже не можем оказывать поддержку социально значимым предприятиям, поскольку это нарушает антимонопольное законодательство".

Кроме того, департаментом сельского хозяйства был проведен анализ производства продуктов питания в крае, уровня обеспеченности собственными продуктами и ценообразования. По-прежнему край в состоянии обеспечить себя картофелем и некоторыми продуктами растениеводства. Молоком обеспеченность составляет 40%, мясом 20%. "Анализ ценообразования показал, что необоснованного роста цен на продукты местного производства нет, - говорит Виктор Понамарев. - В среднем рентабельность перерабатывающих предприятий находится в пределах 5-12%. Есть предприятия, где этот показатель ниже названных пределов, что подводит их к грани банкротства".

В целом же результатом мероприятий по развитию конкуренции стало возрастающее количество действующих ярмарок и новых торговых мест на рынках приморских городов и районных центров, где продавцы получили возможность реализации своей продукции по более низким ценам, не снижая рентабельности. С начала реализации мероприятий было проведено 5250 сезонных ярмарок, в которых были задействованы 53 тыс. участников рынка.