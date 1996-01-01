Игроки рынка наружной рекламы прогнозируют рост объемов продаж

Падение рынка рекламы в середине-конце прошлого года, по данным агентства ZenithOptimedia, составило около 27%. Рынок наружной рекламы за 9 месяцев 2009 г. просел на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Однако, как считает Алексей БАБЕНКО, директор филиала Gallery во Владивостоке, к концу 2009 г. рекламодатели уже начали проявлять активность.

Учитывая, что Gallery - общероссийский оператор, то к мнению представителей агентства имеет смысл прислушаться. В неофициальных беседах рекламщики признаются, что до былого раздолья рекламных бюджетов (в том числе и на наружную рекламу) нам очень далеко.

Общей ситуацией о происходящем на рекламном рынке должны владеть в управлении регулирования рекламной деятельности администрации Владивостока. Однако в ходе общения выяснилось, что официальная информация касается только числа рекламных носителей, законности их размещения на территории и отчислений в местный бюджет. По информации управления, в настоящее время в городе на законном основании размещено 2 962 рекламных конструкций. Всего за 2009 г. от рекламоразмещающих организаций в бюджет города поступило 556 тыс. руб. госпошлины (платится при установке рекламной конструкции) и 31 млн 836 тыс. руб. сборов, согласно заключенным договорам.

В настоящее время одним из основных видов деятельности управления стало выявление и демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Напомним, что по ФЗ "О рекламе" самовольная установка рекламных конструкций запрещена. Владельцу незаконно установленной рекламной конструкции (в основном, это банеры на фасадах зданий) выписывается предписание от органов местного самоуправления на демонтаж. По протоколу административной комиссии владельцу грозит штраф на сумму от 3-5 тыс руб. (на должностное лицо) до 10-30 тыс. руб. (на юридическое лицо). Сотрудники управления регулирования рекламной деятельности уполномочены выявлять самовольно установленные рекламные конструкции, а результаты осмотра оформлять соответствующими актами. Что касается рекламных перетяжек, изменения о размещении которых были внесены в ГОСТ в конце прошлого года, то они останутся на своих местах вплоть до истечения срока договоров на их размещение.

Скользкую тему о бюджетах наши собеседники вообще стараются обходить. Зато охотно включались в игру "демонтаж незаконно установленных конструкций" (читай - чистка рядов) и "установка современных носителей (читай - увеличение стоимости размещения рекламы и война с конкурентами). Директор филиала Gallery Алексей Бабенко пояснил, что к целенаправленной работе администрации города по демонтажу устаревших и бесхозных рекламных конструкций относится положительно: "Мы довольны тем, что началась борьба с пиратством в "наружке". Это уравняет в обязанностях всех игроков рынка. Если все операторы узаконят свои носители, то они больше не смогут демпинговать, т.к. им придется получать разрешения, платить налоги и аренду. К тому же, если с улиц исчезнет ржавое и перекошенное "железо" без идентификации принадлежности конструкции, город будет более нарядным и ухоженным. Так же повысится имидж наружной рекламы".

Агентство также активно включилось в обновление рекламных конструкций. Не то чтобы самый популярный в настоящее время формат щитов 3х6 перестал устраивать рекламодателей. Просто рынок рекламы развивается, и крупному заказчику, размещающему рекламную информацию по всей стране, более престижно видеть себя на динамических конструкциях (скроллеры, призматороны и т.д.) Еще одна тенденция регионального рынка "наружки" - развитие сети сити-формата. Этот вид носителей может быть размещен там, где крупноформатная реклама плохо вписывается в архитектурный ансамбль.

Как прокомментировала руководитель отдела размещения одного из крупнейших местных операторов наружной рекламы РА "Эддисон" Наталья АРТАМОНОВА, агентство в общей сложности имеет 230 поверхностей во Владивостоке и Находке. "195 поверхностей - это стороны распространённого формата 3х6 м и крупные форматы (брендмауэры, суперсайты, арки, виадуки и проч.). Четверть сторон нашей программы билбордов - это стороны на разделительной полосе путепровода, пользующиеся очень высоким клиентским спросом. Именно поэтому общий спад на рынке мы ощутили не так значительно, - говорит г-жа Артамонова. - Но нам пришлось перестроить свои маркетинговые и менеджерские стратегии продаж. На сегодняшний день заполняемость программы конструкций имеет положительную тенденцию. На 2010 г. прогнозируемый процент непроданных поверхностей составляет всего 11% (средний докризисный показатель по отрасли - 10-15%). Основными рекламодателями являются местные клиенты, в то время как число федеральных размещений значительно сократилось с января 2009 г. и в течение года составило не более 30% от всего объема наружной рекламы. Активны клиенты банковской сферы, сферы услуг, торговли (бытовая техника, мебель), сотовые операторы. Одновременно практически свернули размещение клиенты строительной отрасли".

Наибольшим спросом во Владивостоке по-прежнему пользуются перетяжки и щиты. Это специфика автомобильного города, с узкими улицами в центре, множеством перекрестков и интенсивными транспортными потоками. Малые формы не так популярны, к тому же их эксплуатация довольно затратна для собственника и имеет низкий уровень маржи. Суперсайты и брендмауэры менее востребованы из-за дороговизны размещения. Популярность форматов определяется для местных клиентов в основном выгодным расположением. Однако в центральных районах города возможности установки новых билбордов практически исчерпаны. Дальнейшее развитие наружной рекламы возможно за счет развития новых технологичных видов конструкций - динамичных носителей и видеоэкранов. Например, у "Эддисона" не наблюдалось оттока клиентов на размещении рекламы в видеоформате на видеомониторах на пр-те Столетия, 84, в р-не Второй Речки, на въезде в город, на здании Главпочтамта. В предновогодние дни даже наблюдался некий ажиотаж за счет возможностей оперативно запускать рекламные кампании.