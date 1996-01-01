Предложение на рынке коттеджей и частных домов превышает спрос

Рынок малоэтажного жилья Владивостока в последние годы приобрел такую черту, как наличие достаточно широкого выбора так называемых городских домов (таунхаусов) и коттеджей, рассчитанных на потребителей с достатком выше среднего - коттеджные строчки в черте города, усадьбы и дома в пригороде, и, конечно же комфортабельные коттеджные поселки.

Достаточно широк и ценовой диапазон, что называется, на любой кошелек. Цены колеблются от 40 000 до 148 471 руб. за кв. м коттеджа в черте города. Такая разница отчасти объясняется местоположением, то есть степенью удаленности от центра города, но все же в большей степени зависит от благоустроенности объекта - наличия централизованных коммуникаций, автономной системы жизнеобеспечения дома, выделенной линии Интернет, спутникового телевидения, сигнализации, сауны и т.д.

В то же самое время средняя цена предложения городских малоэтажных обустроенных домов составляет порядка 68 000 руб./кв. м и вполне соизмерима с ценами квартир в обычных домах, только вот площадь коттеджей в среднем составляет 400 кв. м, что резко снижает возможность его приобретения. Есть на рынке объекты площадью и в 500, и в 760 кв. м, самый же "скромный" городской дом редко занимает меньше 200 кв. м.

Основная часть предложений по коттеджам приходится на пригород, и также имеет достаточно широкий ценовой диапазон: от 23 000 (единственное предложение) до 154 500 руб./кв. м в коттедже площадью от 90 до 700 кв. м. Коттеджи с ценой предложения 40 000 руб./кв. м и менее идут без отделки и без таких предметов роскоши, как встроенная мебель или ландшафтный дизайн. В данном случае приобретение подобного дома влечет за собой значительные расходы на его благоустройство. Полностью же обустроенные дома различаются в цене за счет таких факторов, как: материал постройки, транспортная доступность и степень благоустроенности. Если в черте города превалирующая масса предложений представляет собой каменные дома, то в пригороде имеются предложения коттеджей из бруса. Разница цен может достигать 23%, но определить более точную величину влияния на стоимость предложения достаточно сложно, за счет различной степени комфортабельности выставленных на продажу домов. Так, в некоторых предложениях акцент идет именно на экологический характер постройки, а в других уже на наличие самых разнообразных благ цивилизации, начиная с автономности жизнеобеспечения и заканчивая наличием теннисного корта или домика для гостей на участке. В среднем же цена предложения 1 кв. м коттеджа из бруса составляет 72 654 руб./кв. м, а из камня 75 213 руб./кв. м. То есть различие в пределах всего 3,5%.

В зависимости от приближенности к городу средние цены составляют: р-н Седанки - 104 759 руб./кв. м; р-н Садгорода - 74 200 руб./кв. м; р-н Весенней и Лесного квартала - 61 773 руб./кв. м; р-н Черной речки - 71 441 руб./кв. м.

В коттеджных поселках, таких как "Дубрава", "Лесной квартал" и "Радово", цены домов также сильно колеблются и зависят от благоустроенности, площади дома (от 100 до 400 кв. м), индивидуальности проекта и размера земельного участка.

В целом тенденции на рынке малоэтажного жилья г. Владивостока сегодня определяет новое строительство.

Во-первых, как и раньше цены малоэтажных домов существенно зависят от их местоположения, сегмента (типа малоэтажного дома, особняки традиционно дороже частных домов) и благоустроенности (материал стен, наличие инженерных коммуникаций, качество отделки).

Во-вторых, предложение на рынке малоэтажного жилья в текущий момент превышает спрос, что особенно очевидно в сегменте коттеджей. Так, многообразие выставленных на продажу элитных коттеджей не снижается, ждут своего покупателя они достаточно долго. Действительно, количество покупателей с адекватным данным предложениям доходом резко снизилось в последнее время в результате кризиса. То же самое и на рынке домов, предлагаемых в современных коттеджных поселках. Их удельная цена хотя и несколько ниже стоимости так называемых особняков, но дома в поселках также рассчитаны на потребителя с доходом выше среднего уровня, который сегодня в дефиците.