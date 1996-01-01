Кадровые "грабли" больно бьют

Строительная отрасль Приморского края перешла на саморегулирование. Это пока еще не совсем привычное для российского бизнеса понятие подразумевает, что государство передает строителям право самостоятельно контролировать свою деятельность и качество строительства.

Власть возложила большие надежды на саморегулируемые организации (СРО). По замыслу они не должны повторить ошибок, допущенных при гослицензировании. Но время показало, что вероятность того, что вновь сработает сценарий "хотели как лучше, а получилось как всегда", все еще большая.

Для выполнения строительных работ предприятие обязано получить соответствующее свидетельство. Градостроительный кодекс установил, какие требования должна выполнить строительная фирма, чтобы получить этот документ. Обязательным условием для получения свидетельства является наличие в штате специалистов с профильным образованием в области строительства и стажем работы. Нельзя сказать, что это требование стало новостью для подрядных организаций - при сдаче документов в Федеральный лицензионный центр они также должны были документально подтверждать то, что имеют профессиональных строителей, электриков, специалистов по водоснабжению, теплоснабжению, вентиляции и пр. Вот здесь и кроются "те же грабли", наступив на которые можно разрушить идею саморегулирования.

За примерно десяток лет существования государственного лицензирования на рынке бизнес-услуг вырос класс компаний, специализирующихся на оформлении документов. Схема была настолько четко отработана, что директор любого, даже самого крохотного предприятия, не имея технических, кадровых ресурсов, мог получить лицензию на все виды работ.

Специалисты, работавшие в конторах по оформлению, подбирали любые документы. Дали объявление в газету, пришел инженер с дипломом. Его якобы трудоустраивают на строительное предприятие, заводят "с нуля" трудовую книжку, при необходимости получают на него удостоверение о повышении квалификации. Известны и случаи, когда дипломы о строительном образовании даже покупались.

Несколько инженеров, оформленных таким образом, кое-какие документы на аренду строительной техники - и комплект на открытие лицензии полон. А спустя время эти же инженеры вновь всплывали в других организациях-претендентах на лицензию. То есть человек, согласно документам, мог и может числиться в штате нескольких контор, а по факту не работать нигде.

Подобные схемы и позволили появиться неисчислимому множеству фирм-однодневок, которые своими действиями наносили отрасли большой вред. Не обладая никакими ресурсами, но получив лицензию, они выходили на тендеры и аукционы, снижали стоимость работ ниже всех разумных пределов и выигрывали. А потом либо срывали выполнение работ, довольствуясь перечисленным авансом, либо брали на субподряд на каторжных условиях те предприятия, которые работают по-настоящему. В итоге нормальные фирмы лишались возможности развиваться.

По сути, с введением саморегулирования, государство дало шанс профессиональным строителям избавить отрасль от подобных "коллег". Но что же мы видим сегодня? Газеты и интернет-барахолки вновь запестрели объявлениями о "быстром и недорогом вступлении в СРО", "подготовке документов на допуск СРО" и т. п. Строителям вновь обещают допуск ко всему спектру работ за определенную плату.

Однако система изменилась, а вместе с ней изменились и требования. Получить допуск на все строительно-монтажные работы фирмам, не имеющим собственных специалистов, стало не по силам. Малым предприятиям, где трудятся 3-5 инженеров, приходится специализироваться по видам работ - монтаж конструкций, оборудования, электрика, инженерные сети, слаботочные работы и т. п.

Кроме того, СРО обязаны ежегодно проверять всех своих членов на соответствие компании установленным требованиям. Для этого законом предусмотрено создание контрольного органа в саморегулируемой организации. Учитывая, что она несет общую имущественную ответственность за действия всех своих членов, эти проверки будут очень тщательными. Специалисты контрольного органа будут проверять не только наличие документов на специалистов, но и наличие самих специалистов, качество выполняемых ими работ и т.д.

У строительных фирм, которые подали "липовые" документы, при контрольной проверке со стороны СРО обязательно вскроются все несоответствия. Для строителя это грозит потерей свидетельства о допуске к работам, а следовательно, напрасной траты денег на оформление.

В СРО "Альянс строителей Приморья" разделяют эту точку зрения. Более того, призывают и другие партнёрства к единству. Его директор Сергей ФЕДОРЕНКО уверен: "Если мы будем потворствовать получению допусков на липовых специалистов, то дискредитируем всю идею саморегулирования, и тот огромный труд, на создание партнёрств будет потрачен зря. Мы проводим тщательные проверки документов, но без взаимодействия с другими приморскими партнёрствами нам не обойтись".

Оптимальным выходом из этой ситуации для всех заинтересованных сторон - строителей, СРО, специализированных организации, - в АСП считают только строгое соблюдение всех требований СРО и оформление документов только на действительно работающих специалистов. Ведь дело-то зачастую нужное: в небольшие компании, где каждый работник на счету, просто некому заниматься сбором и подготовкой документов.

Но должно быть понимание и у самих строителей, что халява закончилась: для получения допуска ко всем строительным работам нужно предоставить список реально работающих на предприятии инженеров, а значит, быть компанией с большими ресурсами. На первой же проверке компания, подавшая подложные документы, понесет серьезные дисциплинарные наказания.

По прогнозам экспертов, именно 2010 г., когда пойдут первые проверки во всех приморских СРО, и станет главным этапом в очистке отрасли от недобросовестных строителей.