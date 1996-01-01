РОТОБО прислала экспертов: можно ли вернуть товарооборот?

Находкинский городской округ посетила делегация Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Целью двухдневного рабочего визита стало изучение текущего состояния морских портов Находки и влияние на их деятельность мирового кризиса.

В состав делегации вошли сотрудники Института экономических исследований Ассоциации РОТОБО НАКАИ Такафуми, САЙТО Дайсукэ, ТЮМАН Мизуки, и сотрудник Института ERINA (Ниигата), эксперт по транспорту ЦУЗИ Хисако. Как сказал господин НАКАИ, на встрече с вице-мэром Борисом ГЛАДКИХ, сообщает пресс-служба администрации города, Находка с ее морскими портами была и остается в центре внимания Ассоциации РОТОБО, рассматривается как важное звено в торгово-экономических связях Японии и России. Тем более, что в настоящее время стоит задача вернуть на прежний уровень товарооборот между двумя странами, который в связи с мировым финансовым кризисом в 2009 году снизился до $12 млрд. c $30 млрд. в 2008 г.

- Имеются все условия, при которых Транссибирская магистраль может снова стать эффективным транспортно-логистическим коридором для перевозки грузов из Японии в европейскую часть России, - отметил господин НАКАИ. - В этой связи Ассоциация РОТОБО намерена изучить текущее состояние морских портов Находки и влияние на их деятельность мирового кризиса.

По словам первого заместителя главы города Бориса ГЛАДКИХ, находкинские порты, вовлеченные во внешнеэкономическую деятельность, кризис стороной не обошел. Но на показателях работы это существенным образом не отразилось, совокупный грузооборот портов и стивидорных компаний Находки сохранился на уровне 2008 года. Более того, в конце 2009 года в запланированные сроки введен в эксплуатацию новый спецморнефтепорт "Козьмино" мощностью 15 млн. тонн нефти в год, через который уже в январе первый миллион углеводородного сырья отгружен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Одновременно с этим Восточный порт и Малый порт ведут модернизацию производственных мощностей, что позволит увеличить их грузооборот. При участии российских, корейских и китайских инвестиций началась реконструкция Рыбного порта под контейнерный терминал. Перевалкой зерна в ближайшее время может заняться Торговый порт. Впрочем, во всем японцы могли убедиться воочию, побывав в портах.