Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
РОТОБО прислала экспертов: можно ли вернуть товарооборот?
Находкинский городской округ посетила делегация Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Целью двухдневного рабочего визита стало изучение текущего состояния морских портов Находки и влияние на их деятельность мирового кризиса.
В состав делегации вошли сотрудники Института экономических исследований Ассоциации РОТОБО НАКАИ Такафуми, САЙТО Дайсукэ, ТЮМАН Мизуки, и сотрудник Института ERINA (Ниигата), эксперт по транспорту ЦУЗИ Хисако. Как сказал господин НАКАИ, на встрече с вице-мэром Борисом ГЛАДКИХ, сообщает пресс-служба администрации города, Находка с ее морскими портами была и остается в центре внимания Ассоциации РОТОБО, рассматривается как важное звено в торгово-экономических связях Японии и России. Тем более, что в настоящее время стоит задача вернуть на прежний уровень товарооборот между двумя странами, который в связи с мировым финансовым кризисом в 2009 году снизился до $12 млрд. c $30 млрд. в 2008 г.
- Имеются все условия, при которых Транссибирская магистраль может снова стать эффективным транспортно-логистическим коридором для перевозки грузов из Японии в европейскую часть России, - отметил господин НАКАИ. - В этой связи Ассоциация РОТОБО намерена изучить текущее состояние морских портов Находки и влияние на их деятельность мирового кризиса.
По словам первого заместителя главы города Бориса ГЛАДКИХ, находкинские порты, вовлеченные во внешнеэкономическую деятельность, кризис стороной не обошел. Но на показателях работы это существенным образом не отразилось, совокупный грузооборот портов и стивидорных компаний Находки сохранился на уровне 2008 года. Более того, в конце 2009 года в запланированные сроки введен в эксплуатацию новый спецморнефтепорт "Козьмино" мощностью 15 млн. тонн нефти в год, через который уже в январе первый миллион углеводородного сырья отгружен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Одновременно с этим Восточный порт и Малый порт ведут модернизацию производственных мощностей, что позволит увеличить их грузооборот. При участии российских, корейских и китайских инвестиций началась реконструкция Рыбного порта под контейнерный терминал. Перевалкой зерна в ближайшее время может заняться Торговый порт. Впрочем, во всем японцы могли убедиться воочию, побывав в портах.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Владивостокцев искупали в деньгах