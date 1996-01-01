Продолжается прием заявок на премию "Стерх-2010"

Более 150 заявок принято на соискание Дальневосточной интернет-премии "Стерх-2010". Это на 50 номинантов больше, чем в прошлом году за месяц до окончания приема заявок от различных организаций, компаний и частных лиц.

Как сообщил, председатель экспертного совета премии Андрей Свинчуков, - наибольшее количество заявок поступает в номинации "Лучший корпоративный сайт", "Лучший информационный сайт" и "Лучший некоммерческий или тематический проект". Наименьшую активность в подаче заявок на соискании премии в этом году проявляют провайдеры Дальнего Востока, компании web-разработчики и люди, внесшие значительный вклад в развитие сети Интернет на дальнем Востоке.

Напомним, что прием заявок проходит на сайте http://www.premiasterh.ru и продлится до 28 февраля 2010 года. После чего начнется интернет-голосование.

Выдвигать претендентов на соискание премии могут, как организации, так и частные лица. Главное требование к проектам, организациями и интернет-персонам - они должны иметь отношение к Дальнему Востоку России.

Также продолжается формирование экспертного совета премии - именно им предстоит определить победителей премии в 2010 году. Торжественная церемония награждения которых пройдет весной 2010 года в рамках главного ИТ-мероприятия региона - Дальневосточного интернет-форума.