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Попали под утиль

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Минпромторг России рассчитывает, что около 400 автодилеров будут работать по программе утилизации подержанных автомобилей, сообщил министр промышленности и торговли РФ Виктор ХРИСТЕНКО. По его словам, в течение одной недели должен быть сформирован список автодилеров. При этом министр подчеркнул, что это выбор не министерства, а автопроизводителей, сообщает "ПРАЙМ-ТАСС".

Говоря о компаниях, которые будут утилизировать подержанные автомобили, Виктор Христенко отметил, что их перечень будет готов в течение двух недель. По мнению министра, утилизацией будут заниматься около 50 компаний. В этой связи, сказал Христенко, необходимо будет проработать вопрос доставки автомобилей, подлежащих утилизации, из регионов, где таких компаний не будет.

Программу утилизации подержанных автомобилей планируется реализовать с 8 марта по 1 ноября 2010 г. В рамках этой программы можно будет приобрести 66 моделей автомобилей, производимых в России. Бонус при утилизации старой машины составит 50 тыс. руб. Минпромторг рассчитывает, что с помощью этой программы удастся простимулировать продажи около 200 тыс. новых автомобилей. По оценкам экспертов, это порядка 13% от прогнозируемого объема продаж в 2010 г. (1,5 млн машин). По данным агентства "АВТОСТАТ", под действие утилизационной программы в России попадает 19,6 млн легковых автомобилей старше 10 лет, или 56,9% российского автопарка (34,4 млн машин).

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