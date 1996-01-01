Корея: Kia совершила прорыв на авторынке России

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о продажах новых автомобилей в России в 2009 г. Всего было продано 1,47 млн машин - на 49% меньше, чем в 2008 г. Первое место в продажах заняла российская Lada, самой продаваемой иномаркой остался Chevrolet. На третьей позиции - Ford, который в 2008 г. был пятым. Занимавший третью строчку Hyundai опустился на четвертое место. Один из самых ощутимых прорывов, считают в газете "Коммерсант", совершила корейская Kia, которая за год поднялась с 13-го места на 6-е, войдя в десятку самых продаваемых в России марок. С марта 2009 г. у Kia в России появился собственный импортер, и он вывел на рынок России сразу пять новых моделей. В итоге в декабре 2009 г. прирост продаж Kia составил 81% - лучше показатель только у премиальных Cadillac и Porsche.