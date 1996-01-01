Недвижимости прописана новая безопасность

Накануне нового года был принят новый Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", которым прописаны новые требования к их строительству и эксплуатации. Вступить в силу этот закон должен к началу второго полугодия.

Им, в частности, предусмотрено обязательное создание на важнейших и уникальных объектах структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) и систем мониторинга состояния инженерно-технических, несущих конструкций (СМИК) в соответствии с недавно принятым ГОСТ Р 22.1.12-2005.

Внедряющая эти системы на важнейших строящихся объектах Приморья инжиниринговая компания "Сигма групп" на минувшей неделе провела серию совещаний и "круглых столов" во Владивостоке и Находке. Одно из них с довольно высоким уровнем представительства от городских и краевых структур, ведущих строительных и проектных компаний края прошло в отеле "Хендэ". А интересно оно было тем, что основными докладчиками на нем были участники разработок этого технического регламента - ректор негосударственного образовательного частного учреждения "Учебно-консультационный центр "Базис" Анатолий ЗАПОРОЖЕЦ и технический директор ЗАО "Инженерный центр ГОЧС "Базис" Максим КУНИЦЫН, которые ответили на все вопросы участников.

В последние несколько лет страна была потрясена особенно кровавыми катастрофами, связанными с разрушением зданий и сооружений, - это трагедии "Трансвааль Парка" и Басманного рынка в Москве, Саяно-Шушенской ГЭС и ряда других объектов. Вал техногенных катастроф нарастает и может быть остановлен только жестким контролем технического состояния зданий и сооружений. Разовые обследования с привлечением специалистов и сложной аппаратуры слишком дороги и занимают немало времени.

А многочисленные датчики, показания которых собираются, обрабатываются, анализируются системами, сигнализируют о каких-либо неполадках и делают эту сложную работу в режиме реального времени. То есть уже на этапе первых признаков надвигающейся катастрофы можно предпринять самые серьезные меры, чтобы исправить ситуацию. Причем оснащение системами актуально не только для существующих зданий и сооружений, состояние которых вызывает какое-то сомнение, но и особенно - строящихся, поскольку на этапах проектирования и строительства еще можно принять наиболее эффективные решения, способные предотвратить возможные будущие угрозы и продлить сроки жизни новых объектов.

Генеральный директор компании "Сигма групп" Анастасия САХАРОВА отметила, что еще до выхода в свет этого важного технического регламента Правительство РФ определило высокие стандарты безопасности для объектов, которые строятся во Владивостоке в связи с проведением саммита АТЭС в 2012 году. То есть такие из них, как мосты, аэропорт, океанариум, театр оперы и балета, будут максимально безопасны для людей, поскольку оснащаются системами мониторинга состояния зданий и сооружений. В этой работе, в частности, активное участие принимает и "Сигма групп".

Начальник диспетчерского отдела администрации г. Владивостока Виталий ХАЦЕНКО отметил, что для повышения эффективности этих систем особенно актуально, чтобы диспетчерские службы оснащенных системами СМИС и СМИК объектов замыкались на городскую диспетчерскую службу. Тогда любая ситуация по ним будет под контролем городских властей и в случае опасности можно будет обеспечить такой уровень реагирования служб города, который потребуется.