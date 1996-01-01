Селедка дешевеет

Рыбные порты Дальнего Востока забиты сельдью. Как рассказали "ЗР" в компании "Далькомхолод", на данный момент на хранении находится более 18 тыс. тонн сельди. Это в несколько раз больше, чем было год назад.

"Мы не помним, чтобы такое количество сельди шло исключительно на внутренний рынок, - подчеркнули в компании "Далькомхолод". Удачная путина привела к тому, что наше предприятие обеспечено грузовыми работами".

Между тем, по словам собственников груза, произошло затоваривание рынка, поэтому они пока не торопятся вывозить рыбу, так как цена на нее низка. "Сегодня средняя цена на рынке 17,50 руб. за кг. Правда, это без учета стоимости грузовых работ. Такие показатели были в 2007 г. В прошлом году стоимость тихоокеанской сельди была гораздо выше, так как спрос превышал предложение. В середине зимы прошлого года, стоимость килограмма сельди могла доходить до 25 руб. за кг. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края подтвердили, что в прошлом году рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока поймали 182 тыс. тонн народной рыбы. Для сравнения, в 2008 г. компании поймали 156 тыс. тонн.

Между тем, по некоторым источникам, общий вылов сельди в России оцениваются цифрой в 413 тыс. тонн. В этом году добыча атлантической сельди существенно увеличилась. По словам рыбных оптовиков, это сильно повлияло на цены. "В среднем стоимость атлантической сельди на 5-7 руб. ниже. Более того, даже стоимость доставки ее до Владивостока позволяет ей быть более дешевой, чем если бы вы брали сельдь из рыбного порта Владивостока. В итоге тихоокеанская сельдь пока лежит на складах. Рыболовные компании обескуражены низкой ценой и отдавать продукцию по минимальным ценам не хотят".

Правда, на потребительском рынке значительного снижения стоимости готовой продукции из сельди не наблюдается. "Поставщики копченой и соленой сельди, пресервов цены не опускают. Более того, в канун новогодних праздников многие производители, пользуясь повышенным покупательским спросом, даже подняли цену. Мы не сильно ориентируемся в ценах на сырье, но нам производители поставляют копченую сельдь выше 100 руб. за килограмм", - говорят представители торговой сети.

А вот в компании ООО "Нива-К" (торговая марка "Деликон") отметили, что их пресервы из сельди упали в цене в среднем на 5%. "Сегодня ситуация по сырью благополучная. Поэтому наша компания пошла на снижение цены, так как мы стараемся работать в умеренном ценовом сегменте, и завоевывать рынок за счет расширения ассортимента и увеличения товарооборота, - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора ООО "НИВА-К" Сергей БЕРЕГОВОЙ.

Сегодня крупные российские торговые оптовики и розничные сети, учитывая ситуацию на рынке, предпочитают покупать сельдь в виде сырья и отдавать на переработку на заводы в центральной части России, а не везти из Владивостока или Магадана готовую продукцию. Поэтому пока местные переработчики снижают объемы продукции из сельди, западные комбинаты увеличивают ее в разы.