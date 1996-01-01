Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Селедка дешевеет
Рыбные порты Дальнего Востока забиты сельдью. Как рассказали "ЗР" в компании "Далькомхолод", на данный момент на хранении находится более 18 тыс. тонн сельди. Это в несколько раз больше, чем было год назад.
"Мы не помним, чтобы такое количество сельди шло исключительно на внутренний рынок, - подчеркнули в компании "Далькомхолод". Удачная путина привела к тому, что наше предприятие обеспечено грузовыми работами".
Между тем, по словам собственников груза, произошло затоваривание рынка, поэтому они пока не торопятся вывозить рыбу, так как цена на нее низка. "Сегодня средняя цена на рынке 17,50 руб. за кг. Правда, это без учета стоимости грузовых работ. Такие показатели были в 2007 г. В прошлом году стоимость тихоокеанской сельди была гораздо выше, так как спрос превышал предложение. В середине зимы прошлого года, стоимость килограмма сельди могла доходить до 25 руб. за кг. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края подтвердили, что в прошлом году рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока поймали 182 тыс. тонн народной рыбы. Для сравнения, в 2008 г. компании поймали 156 тыс. тонн.
Между тем, по некоторым источникам, общий вылов сельди в России оцениваются цифрой в 413 тыс. тонн. В этом году добыча атлантической сельди существенно увеличилась. По словам рыбных оптовиков, это сильно повлияло на цены. "В среднем стоимость атлантической сельди на 5-7 руб. ниже. Более того, даже стоимость доставки ее до Владивостока позволяет ей быть более дешевой, чем если бы вы брали сельдь из рыбного порта Владивостока. В итоге тихоокеанская сельдь пока лежит на складах. Рыболовные компании обескуражены низкой ценой и отдавать продукцию по минимальным ценам не хотят".
Правда, на потребительском рынке значительного снижения стоимости готовой продукции из сельди не наблюдается. "Поставщики копченой и соленой сельди, пресервов цены не опускают. Более того, в канун новогодних праздников многие производители, пользуясь повышенным покупательским спросом, даже подняли цену. Мы не сильно ориентируемся в ценах на сырье, но нам производители поставляют копченую сельдь выше 100 руб. за килограмм", - говорят представители торговой сети.
А вот в компании ООО "Нива-К" (торговая марка "Деликон") отметили, что их пресервы из сельди упали в цене в среднем на 5%. "Сегодня ситуация по сырью благополучная. Поэтому наша компания пошла на снижение цены, так как мы стараемся работать в умеренном ценовом сегменте, и завоевывать рынок за счет расширения ассортимента и увеличения товарооборота, - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора ООО "НИВА-К" Сергей БЕРЕГОВОЙ.
Сегодня крупные российские торговые оптовики и розничные сети, учитывая ситуацию на рынке, предпочитают покупать сельдь в виде сырья и отдавать на переработку на заводы в центральной части России, а не везти из Владивостока или Магадана готовую продукцию. Поэтому пока местные переработчики снижают объемы продукции из сельди, западные комбинаты увеличивают ее в разы.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз