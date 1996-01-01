Китайский цемент - не конкурент

Представители Дальневосточной и Харбинской железных дорог договорились на днях выполнить в марте пробную перевозку партии контейнеров с китайским цементом через межгосударственный железнодорожный пункт пропуска Гродеково (РФ) - Суйфэньхэ (КНР).

Китайская сторона выразила заинтересованность в организации перевозки цемента на внутренний рынок Приморского края в объеме 3 тыс. тонн ежемесячно. По словам представителя холдинга "Востокцемент", прокомментировавшего для "ЗР" эту новость, данный объем поставок китайского цемента не отразится на уровне спроса на цемент местных производителей. Это всего лишь 15-я часть годового объема цемента, что потребили в прошлом году стройки края, включая строящиеся объекты форума АТЭС.

По предварительным итогам работы в 2009 г. производство цемента заводами холдинга "Востокцемент" составило 1 млн 222,4 тыс. т, из них 994,4 тыс. т сделано на заводах ОАО "Спасскцемент", остальные 228 тыс. т - на заводе ОАО "Теплоозерскцемент".

Как считают специалисты, китайский цемент пользуется спросом у мелких потребителей, при этом отличаясь не уровнем качества, а более низкой ценой.