Китаю и Корее запретили брать уловы дальневосточных рыбаков

ЕС официально запретил импорт рыбопродукции, добытой судами под российским флагом после 1 января 2010 г., поскольку Российская Федерация так и не уведомила Европейскую комиссию относительно сертифицирующей организации.

Напомним, в целях противодействия ННН-промыслу ЕС была принята директива, запретившая с 1 января 2010 г. доступ на европейские рынки несертифицированной рыбопродукции. Странам, заинтересованным в экспорте рыбопродукции в ЕС, было предписано определить компетентные органы для проведения сертификации и прислать соответствующее уведомление в адрес Европейской комиссии. Только в этом случае выбранные ведомства принимаются в качестве полноправных организаций, сертифицирующих улов.

Как стало известно РИА Fishnews.ru, от российских властей такой информации не поступало. "Соответственно, ни одна российская организация не включена в последний вариант опубликованного списка стран-экспортеров. Это означает, что ни один сертификат о вылове не может быть заверен российскими властями", - говорится в сообщении Еврокомиссии. - "И, таким образом, не может быть разрешен к импорту никакой прямой или косвенный результат улова, совершенный после 1 января 2010 г. судами под российским флагом".

В Европейской комиссии подчеркнули, что Российская Федерация была официально проинформирована об этом, и ей неоднократно указывалось на необходимость предоставить требуемые данные. В то же время, в Директорат морских дел и рыболовства Еврокомиссии поступает информация то том, что "некоторые операторы в странах-членах ЕС получили предложения закупить рыбную продукцию с российских судов из уловов, добытых после 1 января 2010 г.". На этот счет Директорат дает специальное указание о том, что "даже после подтверждения полученных из России должных уведомлений - никаких подтверждений обратной силы на сертификаты о происхождении уловов до даты принятия уведомления выдано быть не может".

Третьи страны, такие, как Китай и Корея, поставляющие в ЕС продукцию, произведенную из российского сырья, уже проинформированы об отсутствии уведомления с российской стороны и, как следствие, о невозможности импорта этой продукции на европейский рынок. Поскольку рыба-сырец не имеет должных сертификатов о происхождении уловов, никакие косвенные схемы импорта переработанной рыбы не могут быть задействованы.

В связи с тем, что Россия является крупным производителем и экспортером, Еврокомиссию беспокоит, что большой объем рыбной продукции, выловленной после 1 января 2010 г., может быть прямо или опосредованно поставлен в страны ЕС без надлежаще оформленных сертификатов об улове. В связи с этим европейским странам рекомендуется усилить внимание к систематической проверке и контролю каждой поставки сырца либо переработанной рыбопродукции, которая может быть произведена на судах под флагом РФ. Под подозрением в первую очередь импортные операции компаний, которые ранее, до вступления директивы в силу, занимались импортом рыбной продукции напрямую из России либо из третьих стран.