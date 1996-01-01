Порт меряет нефть танкерами

С начала 2010 года в специализированном морском нефтеналивном порту в бухте Козьмина было обработано пять танкеров. Каждая танкерная партия составила 100 тыс. тонн нефти. Итого с начала года было отгружено на экспорт полмиллиона тонн нефти марки "ВСТО".

С момента запуска трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" в эксплуатацию - 28 декабря 2009 года, к причалу спецморнефтепорта были пришвартованы танкеры Libya, Pacific Energy, дважды - Moscow university и Ashahda. Порт предназначен для обработки судов дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн. Первый танкер, ставший у причала в 2010 году, - Libya, имел максимальное водоизмещение - 150 тыс. тонн.

Как сообщила пресс-служба ООО "Спецморнефтепорт Козьмино", обработка танкеров в порту Козьмино продолжается по графику, утвержденному и подписанному представителями ОАО "АК "Транснефть" и нефтяных компаний. В ближайшие дни порт примет танкеры-стотысячники Atlantic explorer и Sky lady, что увеличит объемы перевалки за январь до 900 тыс. тонн.