Профессиональная косметика на рынке Приморья: тенденции к обновлению

Профессиональная косметика на рынке Приморья известна столько, сколько существуют салонные услуги. Именно развитие услуг профессиональных косметологов, визажистов, парикмахеров и т.д. способствовало росту интереса к этой группе косметики. Особенно интенсивно ее стали использовать в последние пять лет, когда сама косметика начала активно выходить за пределы салонов. Появление сети специализированных магазинов во Владивостоке сделало доступными некоторые ее виды, отчасти заменив клиентам специалиста салона продавцом-консультантом в магазине.

В итоге продажи росли, по некоторым оценкам, ежегодно в среднем на 20%. Сегодня ряд направлений профессиональной косметики, по оценкам компании "Косметик лайн", завоевали до 30% косметического рынка. Этот рост можно назвать пиковым по уровню насыщения продуктами, ведь число представленных здесь марок исчисляется сотнями. Хотя говорить о насыщении можно все-таки с некоторой условностью, поскольку рынок этот сильно зависим от модного тренда, что заставляет его меняться постоянно, освобождая места для новинок. В итоге предложение сегодня может удовлетворить любой спрос. Впрочем, сами продавцы косметики уверяют, что до уровня московского рынка, где находятся практически все поставщики, приморскому рынку еще далеко.

"Несмотря на то, что рынок у нас развивается активно, - говорит менеджер по продажам компании "Belezza" Наталья СПИЧЕНКОВА, - многих брендов, представленных в столице, у нас просто нет. Когда оказываешься на ежегодной московской выставке, понимаешь, что владивостокский рынок по большому счету непаханое поле. Тем более, приморский потребитель достаточно консервативен. Если он воспитан на косметике марки "Л`Ореаль", на ней, собственно, и вырос местный рынок, то эта продукция до сих пор является лидером продаж в Приморье. Но, скажем, в Хабаровском крае ситуация иная. Мы пытаемся сейчас войти в хабаровский рынок, и наши результаты говорят о том, что в соседнем регионе восприятие новинок легче".

Собственно новинок ежегодно появляется немало, по некоторым оценкам, в год в среднем попадают сюда до 5 новых брендов в разных сегментах, но не все из них задерживаются на рынке на длительное время. Именно это обстоятельство во многом и определяет специфику местного косметического рынка. Устойчивых, относительно крупных компаний с четко определенными каналами реализации на нем немного, зато работает несчетное количество представителей различных московских фирм. Причем Москва, как правило, не останавливается на одном представителе, что неизбежно ведет к демпингу цен. Именно демпинг, по мнению участников рынка, сдерживает его развитие.

Кризисный год в целом способствовал снижению спроса на косметическом рынке, в том числе и в сегменте профессиональной косметики. Спрос на услугу в салонах Владивостока, по некоторым оценкам, упал на 15%. В этой ситуации компании стали активнее использовать различные маркетинговые стратегии для удержания клиентов. Чаще всего выбирали бонусы. "В прошлом году мы дарили подарки постоянным клиентам, - говорит Наталья Спиченкова, - хотя не отказывались и от скидок. Кроме того, мы сотрудничали с нашими партнерами и клиентами в рекламе. Эти меры в целом вполне оправдали себя".

Впрочем, на развитие рынка косметики кризисный год повлиял в целом положительно, по мнению участников рынка. "Период кризиса - это время для развития, - говорят в компании "Косметик лайн", - это возможности для привлечения новых линий. Если раньше подход был более дифференцированным, например, использовали крем дневной, ночной, то сейчас вырос спрос на универсальный. И мы ввели соответственно дополнительные линии".

По оценкам участников рынка, начало роста продаж ожидается к лету, при этом в ближайшие месяцы будут доминировать в предпочтениях дешевизна и качество. Вне конкуренции, скорее всего, окажутся продукты новых технологий с их тенденцией к натурализации косметических средств. Эта тенденция коснется всех сегментов рынка, в том числе и масс-маркета, где продажи остаются наиболее активными по сей день.