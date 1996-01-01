Кирпичный рынок займут китайцы

По информации Главного статистического бюро КНР, за 11 месяцев прошлого года объем китайского экспорта в РФ кирпичей увеличился на 34,4%, заняв 8-е место по данному показателю в списке китайских поставок. В то же время, экспорт в 140 других стран и регионов мира снизился на 53,1%.

"Китайские производители уже достигли того уровня, когда их продукция стала конкурентоспособной и при этом осталась относительно недорогой", - уверен Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор компании Optim Consult. "И хотя многое китайское оборудование по-прежнему не имеет китайского бренда, товарооборот с КНР в этом направлении увеличивается, это очевидно", - добавил эксперт.