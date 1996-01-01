www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Таможенный союз лишит Приморье китайского импорта

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, объединивший три страны, с 1 января 2010 г. оставит Приморье без транзитных китайских грузов. К тому выводу пришли эксперты после анализа ситуации.

В 2009 г. Россия, Белоруссия и Казахстан смогли подписать новый договор о Таможенном союзе, который начал действовать с 1 января 2010 г.

Досье

Еще в 1995 г. Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании Таможенного союза. К середине 1996 г. в союз вошли Казахстан и Киргизия, а в 1998 г. - Таджикистан. Однако подписание соответствующих документов не состоялось. В результате, до последнего времени Таможенный союз пяти стран существовал чисто номинально.

С Нового года изменились очень многие таможенные ставки и порой кардинально, поэтому те, кто оказался не готов к новшеству, увозят свой груз обратно. Но по системе работы для участников внешнеэкономической деятельности, во всяком случае, для российских компаний, принципиально нового пока ничего нет, утверждают специалисты. Страны-участницы Союза, по сути, пока договорились только о единых кодах товаров. Причем для России они фактически остались прежними. По словам экспертов, Кодекс в основном носит отсылочный характер, то есть не разъясняет сам, а делает ссылку на другой документ.

- Нет конкретики для физических, да и для юридических лиц все размыто. Думаю, дело в том, что были определены какие-то жесткие сроки по подписанию соглашения. Вот и уложились в отведенное время за счет деталей и конкретики. Сейчас в документе больше "политики", - комментирует эксперт по таможенному законодательству Елена КРАСАВИНА. - Основное отличие от прежнего соглашения заключается в том, что стороны наконец-то договорились о едином органе, чьи документы будут обязательны для всех участников. Раньше периодически собирались и договаривались с каждым из партнеров отдельно. Например, с Белоруссией были одни договоренности, а с Казахстаном - другие. А теперь действуют общие правила. На мой взгляд, главная цель нового документа о таможенном союзе заключается в том, чтобы уйти от дополнительных сборов с товаров, перемещаемых между Россией, Белоруссией и Казахстаном.

По ее словам, в итоге сегодня работает новое ТЭНВД; установлены новые ставки по ряду позиций; но куда платили, туда и надо платить; форма деклараций осталась прежней; сам порядок и механизм тоже не изменились. Однако для Дальнего Востока новое Таможенное соглашение таит угрозу. Китайские товары, являющиеся основой нашего импорта, могут перейти на казахстанское направление. Ведь между Казахстаном и Китаем налажено хорошее транспортное сообщение.

- Дальневосточники могут потерять значительную часть грузопотока, - предупреждает Елена Красавина. Для справки: товарооборот между Россией и Китаем превысил $60 млрд, более половины составляют машины и оборудование. И значительная часть грузов шла через Приморье.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru