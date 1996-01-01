Таможенный союз лишит Приморье китайского импорта

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, объединивший три страны, с 1 января 2010 г. оставит Приморье без транзитных китайских грузов. К тому выводу пришли эксперты после анализа ситуации.

В 2009 г. Россия, Белоруссия и Казахстан смогли подписать новый договор о Таможенном союзе, который начал действовать с 1 января 2010 г.

Досье Еще в 1995 г. Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании Таможенного союза. К середине 1996 г. в союз вошли Казахстан и Киргизия, а в 1998 г. - Таджикистан. Однако подписание соответствующих документов не состоялось. В результате, до последнего времени Таможенный союз пяти стран существовал чисто номинально.

С Нового года изменились очень многие таможенные ставки и порой кардинально, поэтому те, кто оказался не готов к новшеству, увозят свой груз обратно. Но по системе работы для участников внешнеэкономической деятельности, во всяком случае, для российских компаний, принципиально нового пока ничего нет, утверждают специалисты. Страны-участницы Союза, по сути, пока договорились только о единых кодах товаров. Причем для России они фактически остались прежними. По словам экспертов, Кодекс в основном носит отсылочный характер, то есть не разъясняет сам, а делает ссылку на другой документ.

- Нет конкретики для физических, да и для юридических лиц все размыто. Думаю, дело в том, что были определены какие-то жесткие сроки по подписанию соглашения. Вот и уложились в отведенное время за счет деталей и конкретики. Сейчас в документе больше "политики", - комментирует эксперт по таможенному законодательству Елена КРАСАВИНА. - Основное отличие от прежнего соглашения заключается в том, что стороны наконец-то договорились о едином органе, чьи документы будут обязательны для всех участников. Раньше периодически собирались и договаривались с каждым из партнеров отдельно. Например, с Белоруссией были одни договоренности, а с Казахстаном - другие. А теперь действуют общие правила. На мой взгляд, главная цель нового документа о таможенном союзе заключается в том, чтобы уйти от дополнительных сборов с товаров, перемещаемых между Россией, Белоруссией и Казахстаном.

По ее словам, в итоге сегодня работает новое ТЭНВД; установлены новые ставки по ряду позиций; но куда платили, туда и надо платить; форма деклараций осталась прежней; сам порядок и механизм тоже не изменились. Однако для Дальнего Востока новое Таможенное соглашение таит угрозу. Китайские товары, являющиеся основой нашего импорта, могут перейти на казахстанское направление. Ведь между Казахстаном и Китаем налажено хорошее транспортное сообщение.

- Дальневосточники могут потерять значительную часть грузопотока, - предупреждает Елена Красавина. Для справки: товарооборот между Россией и Китаем превысил $60 млрд, более половины составляют машины и оборудование. И значительная часть грузов шла через Приморье.