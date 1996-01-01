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Китай обогнал Южную Корею в кораблестроении

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2009 г. Китаю удалось обойти по объему судостроения Южную Корею, занимающую лидирующие позиции в течение последних 20 лет, и тем самым впервые в истории выйти на первое место в мире. По итогам прошлого года, Китаю принадлежало 44,4% заказов, Южной Корее - 40,1%, на третье место вышла Япония. По данным лондонского агентства Clarksons Plc, в 2009 г. Китай получил заказы на постройку судов общим тоннажем 53,2 млн CGT, Южная Корея - 52,8 млн CGT.

"На самом деле китайское судостроение представляет сегодня не слишком радужную картину, - считает Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор компании Optim Consult, являющейся членом 12 профильных ассоциаций китайских производителей. - В TOP-10 мировых производителей кораблей 7 мест принадлежат Южной Корее, которая по-прежнему лидирует по стоимости и качеству выпускаемой продукции. Однако китайцы снова показали миру, что в ценовой конкуренции они действуют решительнее других".

Слова специалиста подтверждает статистика Китайского НИИ кораблестроения: стоимость новых заказов в 2009 г. в Южной Корее составила более $9 млрд, в Китае - лишь около половины этой суммы. Кроме того, Китай оказался в прошлом году крупнейшим кораблестроителем в мире, но 30% его заказов были заморожены на неопределенный срок, 65% производителей практически не получали в последние месяцы заказов. Заводы, созданные в период кризиса, не имеют заказов на 2010 год вообще.

По прогнозу китайских специалистов из Китайской ассоциации судостроителей, корабли made in China еще будут какое-то время привлекать потребителей своей низкой стоимостью (хотя и не в таких объемах, каких хотели бы сами производители), но лишь до той поры, пока не окончится влияние кризиса и не станет по-прежнему популярной более дорогая и высококачественная продукция других стран. Ожидается, что уже в текущем году китайская отрасль будет характеризоваться избыточным производством.

Досье

Optim Consult - одна из крупнейших консалтинговых компаний, работающих на территории Китая. Предоставляет широкий спектр услуг для бизнесменов из России и стран СНГ, заинтересованных в сотрудничестве с Китаем. Сотрудничает более чем с 400 китайскими производителями. Является членом Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства, а также международной ассоциации профессионалов маркетинговых исследований ESOMAR и Международного Союза товаропроизводителей.
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