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Топливо в Приморье подешевело
Цены на автомобильное топливо - бензин и дизтопливо в Приморье, начиная с середины декабря, незначительно снизились, обобщил данные по городам и районам края Приморскстат.
Понижение цен на бензин марки АИ-92 отмечено во всех городах и районах края, на бензин марки АИ-95 - в 29, марки АИ-80 - в 26 местностях. Причем, наибольшее снижение цен на бензин марки АИ-92 оказалось в Лесозаводске - на 6,1%, на АИ-95 и АИ-80 - в Дальнереченске на 3,7% и 2,2% соответственно - эта приморская глубинка является, по сути, зоной ответственности НК "Альянс".
Снижение цен на дизельное топливо пока зарегистрировано лишь в 6 из 32 городах и районах края. Наибольшее снижение - в г.Большой Камень и Шкотовском районе - на 4,3%. В то же время в 5 из наблюдаемых городов и районов края цены на дизтопливо возросли. Наибольший рост отмечен почему-то в Партизанске - на 3,2%.
Во Владивостоке за прошедший период наблюдалось снижение цен на бензин марки АИ-80 (на 1,9%), марки АИ-92 (на 3,8%), марки АИ-95 (на 2,7%), и рост цен на дизельное топливо (на 0,6%). На 18 января средняя цена по городу, по данным статистики, составляла: бензина АИ-80 - 23,39 руб., АИ-92 - 24,6, АИ-95 - 26,46, дизтоплива - 23,23 руб. за литр.
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