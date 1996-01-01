Индия нашла партнеров на Амуре

Министерство обороны Индии планирует закупить 250 истребителей пятого поколения, строительство которых ведётся на КнААПО, сообщила индийская деловая газета "Business Standard".

По ее информации, в конце прошлого года делегация индийского Минобороны побывала на аэродроме в Сибири, где военные обратили внимание на самолет Sukhoi T-50. Истребители пятого поколения, по задумке индийских властей, должны создать основу индийских ВВС.

Планируется, что ВВС Индии и России закупят у компании "Сухой" по 250 новых самолетов. По данным военных источников, в ближайшее время будет подписано соглашение между индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd. и российской Объединенной авиастроительной корпорацией, согласно которому обе компании станут равноправными участниками программы производства истребителя пятого поколения для ВВС двух стран.