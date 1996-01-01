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Рыбалка началась
Почти 49 тыс. тонн минтая добыли рыбаки Дальнего Востока за первые 10 дней нового года. Как сообщили "ЗР" в Ассоциации добытчиков минтая, это значительно больше, чем в прошлом году.
Однако не все компании могут похвастаться успешными уловами. Многие не сумели вовремя доставить в море разрешительные документы. Суда компаний "Южморрыбфлот", РК "Огни Востока", "Дальморепродукт", Преображенской БТФ к большой рыбалке приступили только 7 января. Суда НБАМР не смогли начать лов из-за отсутствия инспекторов КГМИ. Среди лидеров - компании "ТУРНИФ" и "Пиленга". К настоящему времени суда на промысле минтая сконцентрировались в Камчатско-Курильской подзоне. Промысловая обстановка хорошая, сырец идет приличного размера, а выход икры минтая порой превышает 2%. При этом на промысле всего 90 судов.
Зато цены на внешних рынках пока не радуют российских рыбаков. Поэтому, по словам одного из рыбопромышленников, суда с минтаем, оформив уловы на российском берегу, взяли курс на Китай, где рыбопродуция будет положена на хранение до поднятия цены.
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