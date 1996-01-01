Нефть "ВСТО" продавали танкерами

В январе 2010 года через нефтепорт "Козьмино" на экспорт должно быть отправлено 900 тыс. тонн нефти, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь ДЕМИН.

С конца декабря уже загружено и отправлено потребителям четыре танкера, в общей сложности принявших на борт 400 тыс. т нефти. Для удовлетворения потребности порта в сутки сюда доставляется по восемь составов с нефтью.

Между тем накануне Нового года в секции "Нефть" Санкт-Петербургской биржи (СПбМТСБ) было совершено более 50 сделок поставочными фьючерсными контрактами на нефть сорта "ВСТО". Торги шли в тестовом режиме. Минимальная партия равнялась 100 тыс. метрическим тоннам, что соответствует одному танкеру. С января 2010 года биржа планирует перейти на торговлю нефтью этой марки в обычном режиме.