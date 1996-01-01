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Мясной контрабанды не выявлено

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Количество выявленных правонарушений по всем видам контрольно-надзорных мероприятий Россельхознадзора в регионе выросло почти в два раза, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

"В минувший год более чем в десять раз был увеличен досмотровый надзор за экспортируемой животноводческой продукцией, - говорит помощник руководителя по связям с прессой Виталий САЛЕНКО. - Фактически мы стараемся контролировать качество всех партий мяса, которые поступают в Приморье. Это наша инициатива, поскольку закон не предусматривает надзор в таком объеме, как, собственно, и не запрещает. Но эта инициатива привела к тому, что в 2009 г. было выявлено на 40% больше продуктов, небезопасных для здоровья, чем годом ранее.

Например, в конце декабря нашими специалистами было задержано 100 тонн мяса, с содержанием антибиотиков, поступившего из США в адрес трех фирм. Месяцем раньше были также задержаны три контейнера американской свинины, содержавшей антибиотики тетрациклиновой группы. В итоге к уничтожению некачественной и опасной продукции животного происхождения Россельхознадзор был вынужден прибегать нынче в десять раз чаще, чем за тот же период 2008 г.".

Зато в 2009 г. не было выявлено ни одного случая контрабанды мяса. Специалисты говорят, что проблему с нелегальными поставками китайского мяса решить в принципе удалось благодаря введению нового требования - специального документа, уведомляющего российские контролирующие органы о прохождении продукции санитарного контроля при вывозе ее из страны. Этот документ поступает в Россельхознадзор напрямую от санитарных служб страны-экспортера, что исключает возможность использования поддельных документов.

В сфере фитосанитарного надзора более чем на 70% по сравнению с прошлым годом возросло число совершенных правонарушений, а вот правонарушения с участием иностранных граждан увеличились аж в два раза. Возвращать в страну-экспортер запрещенные для ввоза грузы тоже пришлось в два раза чаще, чем в прошлом году: 2 943 случаев возврата в нынешнем году против 1 203 в прошлом. При этом более чем в половину в сравнении с прошлым годом продукции растениеводства пришлось уничтожить.

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