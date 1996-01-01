Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мясной контрабанды не выявлено
Количество выявленных правонарушений по всем видам контрольно-надзорных мероприятий Россельхознадзора в регионе выросло почти в два раза, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.
"В минувший год более чем в десять раз был увеличен досмотровый надзор за экспортируемой животноводческой продукцией, - говорит помощник руководителя по связям с прессой Виталий САЛЕНКО. - Фактически мы стараемся контролировать качество всех партий мяса, которые поступают в Приморье. Это наша инициатива, поскольку закон не предусматривает надзор в таком объеме, как, собственно, и не запрещает. Но эта инициатива привела к тому, что в 2009 г. было выявлено на 40% больше продуктов, небезопасных для здоровья, чем годом ранее.
Например, в конце декабря нашими специалистами было задержано 100 тонн мяса, с содержанием антибиотиков, поступившего из США в адрес трех фирм. Месяцем раньше были также задержаны три контейнера американской свинины, содержавшей антибиотики тетрациклиновой группы. В итоге к уничтожению некачественной и опасной продукции животного происхождения Россельхознадзор был вынужден прибегать нынче в десять раз чаще, чем за тот же период 2008 г.".
Зато в 2009 г. не было выявлено ни одного случая контрабанды мяса. Специалисты говорят, что проблему с нелегальными поставками китайского мяса решить в принципе удалось благодаря введению нового требования - специального документа, уведомляющего российские контролирующие органы о прохождении продукции санитарного контроля при вывозе ее из страны. Этот документ поступает в Россельхознадзор напрямую от санитарных служб страны-экспортера, что исключает возможность использования поддельных документов.
В сфере фитосанитарного надзора более чем на 70% по сравнению с прошлым годом возросло число совершенных правонарушений, а вот правонарушения с участием иностранных граждан увеличились аж в два раза. Возвращать в страну-экспортер запрещенные для ввоза грузы тоже пришлось в два раза чаще, чем в прошлом году: 2 943 случаев возврата в нынешнем году против 1 203 в прошлом. При этом более чем в половину в сравнении с прошлым годом продукции растениеводства пришлось уничтожить.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы