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Рынок нежилой недвижимости: предложение превышает спрос
Рынок нежилой недвижимости Владивостока, судя по данным за 4 кв. 2009 г., продолжает находиться под влиянием кризисных явлений. Предложение явно превышает спрос, а по этой причине цены имеют разнонаправленную динамику по отдельным сегментам. Причем цены на офисные здания и помещения больше демонстрируют снижение, чем цены на торговые площади.
Так, по данным ООО "Индустрия-Р", по всем ценовым районам города наиболее ходовые офисные помещения площадью до 100 кв. м в четвертом квартале продемонстрировали устойчивое снижение цен. Аналогична ситуация с помещениями от 100 до 250 кв. м и отдельно стоящими зданиями. Квартиры под офис подешевели в центре города, на Второй Речке и в Первомайском районе. По другим районам наметился рост, причем в отдельных районах значительный. Видимо, этот сегмент рынка в настоящее время более устойчив, поскольку часть мелкого и среднего бизнеса, оптимизируя затраты в условиях кризиса, предпочитает съезжать из зданий офисных центров "на квартиры".
С другой стороны, заметен определенный спрос на офисные помещения площадью свыше 250 кв. м. Вероятно, он поддерживается появлением в городе государственных и акционерных структур, которые заходят во Владивосток относительно надолго. Доля предложения этого сегмента офисных помещений составляет около 14%, при том, что около половины предложения приходится на помещения до 100 кв. м. Надо полагать, спросовый сегмент имеет прекрасные перспективы увеличить свою долю за счет офисных новостроев. Несмотря на заметно упавшую активность строителей на этих объектах, ряд их предполагается ввести в течение этого года.
Что касается распределения предложения офисных помещений, то оно в основном тяготеет к историческому центру города, и несколько меньше - к Первой Речке, Эгершельду и Второй Речке. Найти подходящее помещение под офис не проблема практически для любого района города. Причем разница средних цен на них для центра города и отдаленных районов составляет примерно два раза и чуть более, чем в два раза. А вообще диапазон цен на офисные помещения Владивостока значительно шире - от примерно 20 тыс. руб. за 1 кв. м до 107 тыс. Вообще, цена офисного "квадрата" во Владивостоке сегодня близка к цене "квадрата" в жилом новострое.
Помещения под торговлю сегодня заметно дороже офисных - на 10-20%, хотя в целом цена "торгового квадрата" сегодня не превышает 100 тыс. руб. Особенно высок спрос в этом сегменте рынка в районе Второй Речки, где сосредоточено около трети всех объектов торговли города. Около пятой части - предложение в центре. Причем 53% всех торговых помещений, предлагаемых к продаже, имеют площадь до 100 кв. м, 29% - от 100 до 250 кв. м и 18% - свыше 250 кв. м.
Производственно-складские помещения и здания остаются наиболее дешевыми на рынке нежилой недвижимости во Владивостоке - в основном по 21-33 тыс. руб. за "квадрат". Однако отдельные объекты могут продаваться значительно дороже - по 50-65 тыс. руб. даже в довольно удаленных районах города - Чуркин и Вторая Речка.
По мнениям специалистов ООО "Индустрия-Р", в ближайшее время серьезных ценовых изменений на нежилую недвижимость в городе не ожидается. Однако к концу года он должен частично восстановить докризисный спрос, и тогда вполне вероятен активный рост этого рынка.
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